FÚNEBRES | 2 de Enero de 2018

02/01/2018 -

Fallecimientos

- Ramona América Gauna

- Cirilo del Carmen Juan Juárez

- Sebastián Alfonso Luna

- Mario Amílcar Pacheco

- Domingo Faustino Acuña (Sumampa)

- Carlos René Rojas

- Ana Marías Suárez

- Juan Carlos Molina (Córdoba)

- Alba Luz Baigorría (La Banda)

- Humberto Hipólito Padilla

- Alcira de Jesús Herrera (La Banda)

- Alba Elisa Loto (La Banda)

- Florentino Wencelado Sarría

Sepelios Participaciones

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Domingo y Laura. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando y sus respectivas familias acompañan a la familia en el dolor.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Norma Saad, sus hijos Dr. Antonio Llebeili, Carlos Llebeili y sus respectivas flias, Yesmin Llebeili, hijas de Riki Llebeili, hacen llegar sus condolencias a sus hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando y sus respectivas familias lamentan irreparable pérdida, rugan oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Norma Saad, sus hijos Dr. Antonio Llebeili, Carlos Llebeili y sus respectivas flias, Yesmin Llebeili, hijas de Riki Llebeili, acompañan con mucho pesar a su madre en este dificil momento a asus hermanos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA, RAMONA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus hijos Carlos Orellana y Myriam Orellana; sus hijos políticos María Sayago y Álvaro Villareal. Sus nietos Joaquín y Bruno y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERV. REAL. POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

GAUNA, RAMONA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 59 Remigio Carol, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Miriam Orellana. Ruega eleven una oración en su memoria. Que descanse en paz.

JUÁREZ, CIRILO DEL CARMEN JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su esposa Nelly, sus hijos Silvia, Liliana, Daniel, Roberto, Andrea y nietos participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. El Sindicato de Luz y Fuerza participa con profundo dolor el fallecimiento de su afiliado. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Rodeo, Dpto. Guasayán.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. Los integrantes de los equipos de fútbol de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Mario. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. Su compañero y amigo Teto Medina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del empleado Néstor Mario Juárez y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17 en Córdoba|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada, participan con mucha tristeza su fallecimiento, y abrazan con cariño a su querida esposa, hijos y nietos, a sus hermanos y familiares en estos momentos de tanto dolor.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su esposa Virginia Bravo, sus hijos Dra. Florencia, Dr. Rodrigo y Rocío Padilla; h. pol. Nayla, Máxi part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caja Seguros - IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su hermana Josefina y sus hijos Mariana, Álvaro y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su hermano Luis y su cuñada Silvia; sus sobrinos Fernanda, Camila y Luchito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos misericordiosos". Sus primos Teresa, Enrique y Mario Padilla, participan con dolor tu partida al paraíso. Ruegan fortaleza para tu flia. y elevan oraciones en tu memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima María Luisa Campos, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus primos Amalia Filippa de Guber, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a Virginia y sus hijos Flori, Rodrigo y Rocío en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Querido tío Pocho siempre estarás presente en nuestros corazones. Gracias por habernos amado, por tu generosidad y tu bondad. Te vamos a extrañar mucho. Sus sobrinos que nunca te olvidarán. Descansa en Paz. Chole, Chunchi, Agocha, Negro, Gabucha, Romi, Negra, Turquesa, Piri y Guty, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Lila Perracini e hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Carlos A. Ducca y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Vecinos de la calle Francia: Ramón Romero y flia.; Dr. Argibay y flia.; Olga Rodríguez e hijos; Mecha y Buby Zerda y Enina Coronel y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Pocho y acompañan a sus germanos Luis y Josefina en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Estudio Jurídico Cerro y Asociados participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Luis Caporaletti participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Pocho y ruega oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Alberto Salido Renteria y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus amigas; Negra Weyemberg, Cristina Jiménez, Martita Meossi, Chichí Correa y Marica Jiménez lo despiden con mucho dolor.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y su hijo Dieguito, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Compañeros de trabajo del centro judicial La Banda participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Te extrañaremos Pocho.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Amigo querido Pocho. Siempre estarás presente "Los Galponeros ". Participan con profundo dolor tu partida y ruegan por tu descanso eterno.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Gringo Herrera, sus hijos María del Huerto Herrera, María Josefina y José Grand, nieto Milo Grand. Despiden al amigo Pocho con profundo dolor.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Rodolfo Trejo y flia, participan con dolor el fallecimiento de su entrañable Amigo Pocho, acompañan a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Isolina de Cejas, sus hijos Norma, Raúl y Vanina y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Pocho querido vamos a extrañar tus risas y alegría. Pablo Muñoz, Sandra, Pía, Martin y Francesco. Acompañamos en este momento a tan querida familia.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Lito Navarrete, Beti Torres, Pato y Santi, participan con dolor el fallecimiento del amigo Pocho y acompañan a su flia. en estos momentos de tanta tristeza.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus amigos de Paleta, Pirulin, Coco, Alberto, Gordo, José, Gonzalo y Negro participan con profundo dolor el fallecimiento de Pocho y ruegan por su eterno descanso.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Oscar E. Aguilar y flia., Rosa Beatriz Espíndola y flia., Beatriz Espíndola del Valle y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Manuel Augusto Álvarez e hijos lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Pocho, acompañan a sus hijos en este difícil momento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus compañeros del Poder Judicial., Fernanda Ludueña, Oscar Aguilar, Pilar Arias, Noelia Martínez y Juan Álvarez Sayago., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dres. Miguel Antonio Juárez Quiroga e Ignacio Antonio Juárez Quiroga, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo y colega Rodrigo y demás fliares. en estos momentos de pesar.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Nos dejó un amigo, siempre te recordaremos. Dr. Aldo David Molina, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus amigos del alma. Marta Meossi y J. Roberto Liendo y sus hijos Roberto Liendo y María Emilia Guzmán y Gonzalo Liendo e Ivana Alomo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Tu Amiga de la vida Valle Ruiz y tus hijas del corazón Andrea Tucznio, Vanesa Tucznio, Ramiro Julián y nietos de corazón Guillermina, Joaquín, Rosario y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré peligro alguno porque Tú, Señor estás conmigo " Descansa en paz querido Tío Pocho. Tu cuñada Chiqui, Héctor, Chunchi, Negro, y Gabucha Jerez. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Que tristeza nos dejas, pero el legado mas lindo de este mundo, jamás me he cruzado con alguien que lo hubiera conocido sin que dijera "Que buen Tipo tu viejo" Te amamos Papi, siempre en nuestros corazones. Tus hijos Virginia, Florencia, Rodrigo, Rocío, Nay y Máximo, lamentan profundamente tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Tus compañeros del juzgado familia; Natalia T., Fabiana D., Palmira C., Marcelo B., María Inés, Andrea B., José S., Andrea T., María G., Ana O., Marcela O., Nelly I., Pablo M., Walter S., Nancy D., Silvina P., Natalia B., Cristina Z., Oscar A., Gloria O., Betina A., Mónica G., y Nilda LL., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Carlos Lozano, Marta Funes; sus hijos Antenor, Cecilia, Agustín, Marcela, Valentín, Robustiano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Pocho querido, es difícil entender que ya no estás con nosotros. Gracias por todos los hermosos momentos compartidos en familia, por ser una gran persona brindándonos siempre tu amor, tus bromas, tu sonrisa. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Alejandro Muñoz. Delcia Bravo y Valentina Muñoz Bravo.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Francisco Cerro, Mercedes Clusellas; sus hijos Francisco, Sebastián, Delfina y Magdalena participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dr. Abelardo Basbús y sus hijos Martín y Sebastián participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Alberto de J. Paz y María E. Berdaguer e hijos participan con tristeza su fallecimiento.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus amigas de la Dirección Provincial de Turismo: Estelita Ruzo, Patricia Elli, Gabriela Leoni, Silvia Ferreyra, Claudia Zavalía, Alejandra Zavalía, Felicitas Martilotti, Marcela Pinto, Tere Alonso y Julio Marcos acompañan a Virginia por la pérdida del querido Pocho y ruegan oraciones y consuelo para la familia.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Estela Ruzo y Pedro Gómez; Patricia María Elli y Guillermo Alejandro Baccino acompañan con profundo dolor a Virginia por la pérdida del inolvidable Pocho. Ruegan oraciones y consuelo para su familia.

ROJAS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su esposa Hebe Luz; sus hijos Ma. José y Ricky Farías; sus sobrinas Silvia, Mónica, Susy, Federico, Matilde, Carina y sus respectivas flias.; sus cuñados Rodolfo Bravo, Celina Bravo y Loreta Acuña, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

ROJAS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermana Matilde, su cuñado Robert y sobrinos Franco y Belén participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Douglas Olivera y Elena Lugones de Olivera participan el fallecimiento del hermano de su nuera Matilde Rojas.

SARRIA, FLORENTINO WENCELADO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Su esposa Manuela, hijos Diego y Mirna; nietos Marcos, Tomás, Carolina, Guada y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cementerio La Piedad, cd. Calle 504 nº 1345, Bº Indep. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SCHIAVA, ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/12/17|. Sus sobrinos Ing. Juan y Ricardo Schiava y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Su esposo Miguel Ángel Catán. Sus hijos Miriam, Miguel y Claudia; sus hijos políticos Luis, Julieta y Marcos; sus nietos Valentina, Francisco, Marianella, Matías, Antonella, Florencia, Juan Cruz y Justina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su esposo Miguel Catan, sus hijos Pinki, Nene y Claudia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Caminante no hagas ruido que mi Madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Nene, su nuera Julieta, sus nietos Valentina, Francisco y Maria Nella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Que brille para tí la luz que no tiene fin". Su hija Pinki, su yerno Luis, sus nietos Matias, Antonella y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Señor ya está contigo, recíbela en tu Reino". Su hija Claudia, su yerno Marcos; sus nietos Juan Cruz y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Pepa, sus hermanos Norma y Roger con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus sobrinos Daniel, Diego, Alejandra, Nano, Cecilia, Gaby, Patricio y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Las almas de los justos están en manos Dios". Sus vecinos y amigos; Eduardo, Ines y Negra Cheein, participan con profunda pena su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Acompañando a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en su dolor.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Coco Pacheco y Mirta; sus hijos Kelli, Ariel y Dani Pacheco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Marta Pacheco y sus hijos Carolina y Agustín Suárez Pacheco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Betiana y Pedro participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Claudia.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cecilia Ibarra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Claudia.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mi". Susana Miguel, su esposo Fernando y sus hijas Josefina y Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Mario Gustavo Franzzini, Analía Suárez Castillo y sus hijos Franco, Facundo y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Adriana G. y Pedro José Franzzini; sus hijos Marcos, Matías, Natalia y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sus vecinos y amigos; Familias, Fiad, Cofler, y Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Josefina Maldonado; sus hijos Elba, Cecilia y Guillermo Sorribas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ZARCO, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Maruja de Bustos Arias, su hija Mumi, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

TÉVEZ DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Señor, ya está ante Ti, permítele contemplar tu rostro y dale el descanso eterno. Mami, a un mes de tu partida es difícil no estar tristes, no llorarte, tu ausencia duele. Fuiste una madre, esposa y abuela ejemplar y así te convertiste en nuestro ángel para seguir guiándonos y protegiéndonos como lo hiciste siempre. Gracias por tus enseñanzas y tu amor incondicional. Sus hijos Elisa, Mario, Tono y Pocho, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su memoria.

URTUBEY DE FERREYRA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/12|. Ningún calor nos envuelve con tanta compasión como tus abrazos madre nuestra. Sus hijas Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Avido y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BAIGORRÍA, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus hijos Dani, Susi, Changui, Chochi, Vero, h. pol., Omar, Patricia, Sonia, Alfonso, Nietos; bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. La comisión y socios del Club Social Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del socio Carlos Gerez. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GEREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin. La comunidad educativa del Colegio Jesús El Maestro pide oraciones por la memoria del hermano de nuestra compañera Angélica Gerez. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

HERRERA, ALCIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Sus hijos Chacho, Nena y Susana Díaz; h. pol. Mirta Chávez, Julio Ponce y Marcelo; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio La Misericordia. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOTO, ALBA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Sus hijos María Elena Furgeot, Teresa Zerda, Carlos y Marcial Loto, hijos pol. Jorge Rojas, Ramona Cabaña, Sebastian Orieta, su hna. Rosa y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A. - NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

PACHECO, MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su madre Ana, su padre Mario, sus hermanos Carlos, Omar, Peque, Natalia y Pablo. Sus cuñados Vanesa, Pily, Cristina, Ariel y Dani. Sus sobrinos Martina, Leonel, Luján, Faty, Héctor, Nacho, Juampi, Thiago, Juan Cruz y Valeria. Su abuela Lily y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACUÑA, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su madre, hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Sumampa. COCHERIA NORTE. La Plata 162- T. 4219787.

LUNA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su madre, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Medellín. COCHERIA NORTE. La Plata 162- Tel. 4219787.

MUKDISE DE CÁNEPA, BLANCA ELENA(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Yesmin Llebeili, Dr. Antonio Llebeili, sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su hermano Arquitecto Miguel Mukdise, a sus hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.