Rins se ilusiona: "Espero luchar por podios en el 2018"

Fotos OBJETIVO. Alex Rins, con Suzuki, intentará afianzarse este año en la máxima categoría del motociclismo mundial.

02/01/2018 -

La temporada 2017 no fue la mejor para Suzuki. Tampoco para Álex Rins, quien tuvo un estreno en la clase reina plagado de percances. Las lesiones le jugaron una mala pasada. Con todo, la escuadra nipona y él fueron a más y eso les hace ser optimistas de cara a 2018.

El barcelonés hizo balance de su campaña en la revista de la casa japonesa. "No ha sido un año fácil para mí. Nada sencillo. Pero a pesar de tener momentos muy delicados, duros, difíciles de digerir, especialmente cuando no sabes bien lo que va a pasar y ver muchos obstáculos por pasar. En un solo año he aprendido muchas cosas", relata.

El catalán evocó sus infortunios físicos en el test de Cheste de noviembre de 2016, el de antes de ir a Argentina o la caída en Texas. Pero también el cuarto puesto en la carrera final en Valencia. Por eso, Álex es positivo. "En general, ha sido una fantástica experiencia. Correr en MotoGP es el sueño de cualquier piloto y uno pequeño mío. Ha sido más que un placer competir con una fábrica como Suzuki donde corrieron leyendas como Barry Sheene, Kevin Schwantz o Kenny Roberts Jr. Estoy orgulloso", afirmó.

El piloto más joven de la parrilla de la máxima cilindrada en 2017 y 2018 lanza un mensaje de optimismo. "El año que viene espero poder devolver a Suzuki toda la confianza y esfuerzo que depositaron en mí y dar un paso adelante con la GSX-RR para ser capaz de acabar luchando por las posiciones de podio en cada carrera", lanzó.

El campeonato de MotoGP pasará nuevamente por la Argentina y más precisamente por el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, donde Rins intentará demostrar que está a la altura de los mejores pilotos de la categoría.

La cita será del 6 al 8 de abril, con un marco imponente de público en las gradas.