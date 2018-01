FÚNEBRES | 3 de Enero de 2018

Hoy 22:07 - FALLECIMIENTOS





- Juan Segundo Díaz

- Maximiliano Marcelo Leguizamón

- Marta Azucena Ferreyra (Los Telares)

- Hadi del Valle Gómez

- Miguel Ángel Salvatierra

- Matilde del Carmen Pinto

CORONEL, DIEGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Su madre Reina, su esposa María, sus hijos Brisa, Héctor, sus tíos, hnos. y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio Los Flores. COCHERÍA NORTE- La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, JUAN SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Su esposa Aurora, sus hijos Mari, Ramón, Eli, Sergio, Héctor, Carlos, Gachi y Claudia, h. pol. nietos, bisnietos, hermana Susana y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta La Barranca, Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Su hermano Carlos García, su esposa Chicha González, sus hijos Carlos y Federico y su sobrina política Ema Griggio, participan con dolor su fallecimiento.

GARCÍA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Sus hermanos Carlos, Inés, Pedro y Cecilia participan con produndo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Osvaldo Aranda, su esposa Bety y sus hijos Lorena, José y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del hermano de su tío Carlos y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Sus amigos, la familia de Chito Castillo, Inés, Adriana y Dania, participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Su sobrino Daniel Pérez, su esposa Silvia, sus hijos Gonzalo, Franco y su nieto Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. La Empresa Ing. Carlos A. Monti participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su colaborador Dante Gómez. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Ing. Carlos Alberto Monti y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su colaborador Dante Gómez. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Directivos, administrativos y compañeros de la empresa Ing. Carlos A. Monti de las oficinas Santiago y Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Dante Gómez. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Consejera Superior No Docente Lic. Hadi Romana del Valle Luna. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Tu hijo en el afecto Julián José del Valle Trejo y su hermano político Raúl Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Amiga de su hija Hadi: Delia Peralta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CIRILO DEL CARMEN JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Su esposa Nelly, sus hijos Silvia, Liliana, Daniel, Roberto y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CIRILO DEL CARMEN JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus nietos María José, Luciano, Agustina, Federico, Mateo, Valentina, Martina y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (Mono) (q.e.p.d) Falleció el 30/12/17|. Su amiga y compañera de promoción Lourdes Baleija participa con mucho pesar su partida al reino de Dios, y abraza con cariño a sus padres, hermanos, esposa e hijo en estos momentos de tanto dolor. "Que el señor te reciba en sus brazos misericordiosos y brille para vos la luz que no tiene fín".Siempre estarás presente en mi corazón; gracias por tu bondad, generosidad y tu valiosa amistad.te extrañaré amigo querido. Elevo una oración en su memoria.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (Mono) (q.e.p.d) Falleció el 30/12/17|. Vivirás en los corazones de los que te amaron y conocieron, quedan los recuerdos imborrables de tu bondad y entrega generosa por tu familia y amigos que disfrutaron de ti. Nunca te olvidaremos vivirás en nuestros corazones, rogamos una oración en su memoria. Compañeros y amigos de la promo 01 del Colegio Primera Junta.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (Mono) (q.e.p.d) Falleció el 30/12/17|. Fernando,Tere, Paco y toda la familia Baleija participan con mucho dolor y acompañan en estos momentos difíciles a la familia. Ruegan oración en su memoria.

LARA DE DEL CASTAÑO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Falleció en Córdoba. Sus hijos Daniel Alejandro del Castaño Lara y Zoraida Gabriela del Castaño Lara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LARA DE DEL CASTAÑO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Falleció en Córdoba. Gilberto y Cristina Parisini y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesyé, Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, MAXIMILIANO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Su madre Rosa Corvalán, su papá Héctor Juárez, sus hnos. Vanesa, Claudia, Erika, Micaela, Gustavo, Jésica, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Mario y Facundo Habra participan con profundo pesar el fallecimiento de su muy querido amigo Pocho, quien les brindara generosamente todo su afecto, favores y tantas jornadas de humor y música. Acompañan a su querido hijo Rodrigo y demás familiares en este doloroso trance rogando por su pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Roberto Liendo Rubio y Gloria Angélica Cura Edippo despiden al querido amigo y acompañan a su familia con gran cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Cristina Atia, Pedro Montiel; María Florencia y familia; y María Emilia Montiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Querido primo te decimos adiós con inmensa tristeza. descansa en paz. Dra. Esther Padilla de Alvarez y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Monica Graciela Garcia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Virginia, a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Hijas de Angel García y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su prima Virginia y a toda su familia ante esta irreparable pérdida.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dra. María C. Camus y esposa Carlos A. García, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pocho y dan el pésame y acompañan en estos difíciles momentos a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Te extrañaremos. Tus amigos Alberto Villaverde y Marta Galindez lamentan tu partida. Rogamos por tu descanso en el Señor y la fortaleza para tu familia.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. La Comision Directiva y Afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.), participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y ex integrante de la Comision Directiva de la A.E.P.J. Se ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Raúl A. Zavalía y Javier Zavalía, participan el fallecimiento del amigo y un judicial comprometido. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Omar Véliz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dr. Peralta Rondano Walter Omar y familia participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Gran Pelotaris, excelente cocinero y asador, cantor y guitarrista de los buenos y hasta bien tarde; carismático, divertido, jodón y con una chispa como pocos; pero destaco su mayor virtud; " Ser un gran persona" y con un corazón inmenso. Todavía recuerdo cuando hicimos aquel famoso Ensayo de tu cumpleaños una semana antes, y como todo había salido bien, hicimos exactamente lo mismo a la semana siguiente para el verdadero festejo. ¡¡¡Qué locura!!! Te despido amigo y sé que los que están en el más allá, se divertirán mucho con vos. Eduardo Divi y flia. Acompañamos a su familia ante esta gran pérdida. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dra. Lorna Luna Hernández, Viviana Díaz, Sandra Álvarez y Diego Lezcano. Acompañamos a toda la familia de nuestro querido Pocho Padilla. Amigo te fuiste dejando un gran legado, se te va a extrañar.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Dra. Lorna Luna Hernández, Viviana Díaz, Sandra Álvarez, Diego Lezcano, Luis Torres, Ana Lía del Valle Díaz, Sergio Alagastino, Maximiliano Ibáñez y Erika Gutiérrez. Abrazamos y acompañamos a toda la familia de nuestro querido compañero Pocho Padilla en este difícil momento. Pocho querido siempre te vamos a recordar.

PADILLA, HUMBERTO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Eduardo Luna y familia participan el fallecimiento del amigo Pocho y acompañamos a su hermano Luis y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO, MATILDE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. Sus hijos, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad hs. 17.30. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROJAS, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Karina Rojas, sobrino político Alfredo Espeche y sus respectivos hijos Karina Alejandra y Claudio Javier participan con dolor su fallecimiento.

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Su esposa Juanita, su hija Angélica, sus hermanos, Raúl, Víctor, Marta y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "Brille para ella luz que no tiene fin". Su prima hermana Martha Elizabeth Suárez, su esposo Oscar Chazarreta hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculada Contadora Claudia Carolina Catán. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Contadora Claudia Carolina Catán. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la Colega Claudia Carolina Catán. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Lic. María Inés Suárez y sus hijos Prof. Maria Florencia Herrera, Luis Alberto Bravo y flia, y su primo Luis Alberto Suárez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, Él me hace descansar en las verdes praderas. Su compadre Héctor Ruiz, sus hijos Federico, Soledad, Daniel, Andrea y Andrés, nietos Julieta, Luján, Juan Patricio y Josefina lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Amigas de su hija Claudia: Delia, Ibet, Cristina, Silvana y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre sin mi. Los amigos de la familia: Maria Marta, Juan Carlos y Soledad Coronel Gallardo; Claudia Gomez Velazquez y Ricardo Miguel Llapur y Almita, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios, lo que es el Cielo enjuga tu llanto, no llores si amas. Los amigos de tu hija Claudia. Sole, Dany, Silvana, Nora, Florencia, Ale y Herminia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, sus hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, se ruegan oraciones en su memoria.

CHAVEZ, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/11|. Viejo querido: que dolor tan grande fue perderte físicamente hace 7 años. Reponernos a tu partida fue y es un proceso duro y difícil, para el que ninguno de los que te amamos estuvo preparado. El tiempo fue mitigando nuestro dolor y sabemos que desde donde estés nos das las fuerzas y esperanzas necesarias para seguir adelante. Mientras nuestros corazones estén latiendo, tu recuerdo jamás va a desaparecer. Que la luz de todos los buenos y bellos momentos vividos juntos, nunca deje de alumbrarnos. ¡¡¡Que en paz descanses!!! Te extrañamos. Tu esposa Linda, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, te recuerdan hoy al cumplirse un aniversario más de tu partida a la Casa del Padre.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que has dejado; tu corazón puede estar vacio porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Su esposa, hijos, nietos y bisnieta, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Sus hijos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡Madre querida! tu partida cambió nuestras vidas, pero mucho más hizo el imborrable recuerdo del tiempo que pasaste a nuestro lado, tenemos presente tu rostro y tu voz por siempre. Aunque pase el tiempo y no te encuentres entre nosotros nunca te olvidaremos y sabemos que donde estás sos feliz junto al Padre Bueno porque fuiste una madre presente y una persona de bien. Tus hijos Ana, Omar y Magalí Moyano y sus respectivas familias te recordaremos en la misa de las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de tu partida al Reino Celestial.

GUTIÉRREZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/15|. Hoy se cumplen tres años querida madre de tu partida al Cielo junto a Dios, para ser la estrella que nos guia y alumbra. Rogando a Dios que descanses en paz. Tu hija Poly, tu yerno Raúl, tu nieta Lucky, invitan a la misa en la parroquia San José a las 20.30 horas.

LEIVA DE INFANTE, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/03|. Señor de la historia y dueño del ayer y del mañana en tus manos está la llave de la vida y de la muerte sin preguntar la llevaste contigo a la morada santa y nosotros cerramos nuestros ojos, bajamos la frente y simplemente decimos esta bien. Sea silencio y paz se acabo el combate ya no habrá pena para ella, dolor, lágrimas, llantos y sobresaltos. Hace 15 años que el sol brilla siempre sobre su frente en paz intangible. Señor de la vida y dueño de nuestro destino en tus manos depositamos silenciosamente a estos seres entrañables: Víctor, Haydée, Eduardo, Patricia, Mercedes, Mirtita, Juancito que se nos fueron. Aquí abajo entregamos a la tierra tus despojos, transitorios duermen su alma inmortales para siempre la paz eterna en tu seno amoroso o Padre misericordioso silencio y paz. Invitamos a la misa que será oficiada hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, rogamos oraciones en su memoria. Sus hijos Mirta, Juan, Edmundo y Abel, hijos políticos, nietos, bisnietos y sobrinos.

SALAS, YOLANDA VRIGIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Su esposo Armando González, sus hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, agradecen a todas las personas que acompañaron en este dificil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Hoy ya 6 meses que te fuiste Papilo que tristeza mi viejito, la primera navidad sin vos, que triste ver tu silla vacía, pero sé que estuviste a nuestro lado acompañándonos como siempre, sos nuestro ángel que nos das las fuerzas para seguir adelante, siempre estarás en nuestros corazones, te amamos con toda el alma. Tu esposa Mercedes, tus hijos Javier, Paola y Luis, hijos políticos Silvia y Puny, sus nietos Martin, Macarena, Flor, Tadeo y Xiomara, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

----------------------------------------

PACHECO, MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Propietarios y empleados de Taller Tévez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERREYRA, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Querida mamá, siempre estarás presente en nuestros corazones. Gracias por lo vivido juntos, por las enseñanzas, por el ejemplo de lucha y por ese espíritu noble que hoy habita en nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo de saber que ya descansas en paz. Te amaremos por siempre!. Sus hijos, nietos y nueras. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local de Los Telares.

FERREYRA, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Ing. Komornicki Sergio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.