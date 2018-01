Consideran muy elevada la cotización de Silvio Romero

Fotos CODICIADO. Silvio Romero, que estaba en los planes de River, también es pretendido por Independiente

03/01/2018 -

La cifra estipulada para la contratación del delantero de América de México Silvio Romero es "imposible" de afrontar para el mercado argentino, consideró ayer el vicepresidente segundo de Independiente, Carlos Montaña.

La entidad de Avellaneda ofreció cuatro millones de dólares por el 80 por ciento del pase de Romero, también pretendido por River Plate, pero América pretende seis millones.

"En ese valor no hay chances de nada. Ese número es imposible en el fútbol argentino. Veremos qué sucede esta semana cuando avancemos para saber diversas opciones y en qué condiciones", indicó Montaña en diálogo con el diario mexicano Récord.

Negociación

"Si pretenden ese dinero y ya, es imposible, pero si están dispuestos a negociar sumando opciones todo es más probable", agregó el vicepresidente segundo del "Rojo", flamante campeón de la Copa Sudamericana 2017.

El interés de Independiente por el ex Lanús continúa aun a pesar de las diferencias económicas, ya que el plantel de Ariel Holan tendrá mucha competencia este año. "Es un gran jugador, no vamos a negarlo, e Independiente enfrenta un 2018 muy intenso con metas muy atractivas, pero todo tiene lógica y criterio. Aún no hay nada concreto más que la demostración de interés", concluyó el dirigente.