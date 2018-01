Abuso en la finca: "La niña no es contradictoria en su declaración"

Fotos El Dr. Ruiz Alvelda afirmó que aún restan producirse numerosas pruebas y que los acusados no negaron el hecho.

03/01/2018 -

El abogado querellante por el caso de abuso sexual que se habría producido el pasado 19 de diciembre último en una finca de La Banda, Dr. Guillermo F. Ruiz Alvelda, ante afirmaciones recientemente vertidas por letrados defensores de los imputados expresó en declaraciones ante EL LIBERAL

"La niña no es ‘contradictoria’ en su declaración en Cámara Gesell, ha reproducido los dichos de la denuncia y no debe olvidarse que ha sido víctima reciente de un ataque sexual de múltiples autores a los que no conocía antes de ir al lugar donde fue sometida, y todo ocurrió dentro de un baño y a oscuras, por lo que detalles ‘finos’ del relato que puedan no coincidir con los dichos de los acusados o referencias anteriores son justamente producto de tales circunstancias y no de supuestas contradicciones, como se ha afirmado por parte de algunos abogados defensores de los mismos", comenzó señalando el letrado.

Seguidamente agregó: "Sin embargo, nadie niega ni el hecho de que ha sido accedida carnalmente ni que ello sucedió en el marco de una cantidad de tres personas que se pusieron de acuerdo a tal fin, ni que se trata de una víctima -niña- de sólo 16 años; no existen ‘contradicciones’ al respecto ni aún entre las declaraciones de los imputados, salvo en la acción que cada uno dice haber llevado a cabo y las que realizaron los otros, en lo que pretenden exculparse o atribuirse unos a otros la acción agresiva sexual".

"Restan producir aún pruebas como las que la Fiscalía está llevando a cabo, tanto las pedidas por esta querella como las que se disponen de oficio, pero estimo que ello no variará el resultado de las conclusiones ya que son accesorias a lo sustancial ya verificado en la causa", concluyó el Dr. Ruiz Alvelda.