Coudet: "Estoy muy feliz de dirigir en Racing"

Coudet dirigió ayer su primera práctica en Racing donde espera cumplir con todas las expectativas.

04/01/2018 -

El nuevo entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, aseguró que está "feliz" de estar en el club, luego del inicio de la pretemporada, de cara a la segunda parte de la disputa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y al comienzo de la Copa Libertadores de América.

"Vamos a garantizar trabajo. Estoy muy feliz de dirigir en Racing", reconoció el entrenador en su primera conferencia de prensa tras el inicio de la preparación física.

"El dibujo táctico lo marcan los jugadores, desde las características de ellos se verán los sistemas y me adaptaré a los que mejor están, en relación a eso soy muy flexible. Me adapto", comentó el ex DT de Rosario Central y Xolos de Tijuana, de México.

Coudet, de 43 años, sostuvo que el principal objetivo pasará por completar un "plantel competitivo" aunque ya dio aviso que no tendrá en cuenta a Sergio Vittor, Egidio Arévalo Ríos, Federico Vismara, Rodrigo Amaral, Ricardo Noir, Brian Fernández y Federico Vietto.

Y en torno a eso, el director técnico argumentó que lo consensuó con "el presidente" y le fueron "sinceros" a los futbolistas para que se puedan "buscar club" o saber su "situación".

"Uno intenta completar el plantel lo antes posible, las expectativas son las mejores, pero hay que tener calma para no ponerse ansioso en los tiempos. El mercado de pases de verano es complicado, te agarran las fiestas en el medio y es corto, sin dudas nos juega en contra la falta de tiempo. Sé que tendremos que sacar buenos resultados desde el principio", contó sobre los posibles refuerzos.

"Hacer nombres propios cuando tenés 25 jugadores trabajando es difícil. Todos tienen chance de ser partícipes porque le doy la misma relevancia al titular como al suplente", explicó Coudet cuando le consultaron por determinados jugadores.

Además, el ‘Chacho’ pretende al defensor Alejandro Donatti, al mediocampista Ignacio Malcorra (ex Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe, con último paso por Tijuana) y suenan como posibilidades lejanas el arquero Sergio Romero, sin lugar en Manchester United de Inglaterra, y el delantero Rodrigo Palacio.

Por otro lado, el delantero colombiano Andrés Ibargüen (la compra más cara en la historia de Racing) cuenta con licencia especial porque está a un paso de ser refuerzo de América de México, a cambio de 4.000.000 de dólares por el 80 por ciento del pase.

Racing suma 16 unidades, a 14 del líder Boca Juniors, en la Superliga y el entrenador comentó: "Creo que Boca y River son equipos con mucho poder económico aunque eso no quiere decir que nosotros no seamos competitivos para pelearle de igual a igual. Tengo mucha confianza, vi al plantel con muchas ganas de revertir la situación que pasa Racing, al estar lejos de los primeros puestos".