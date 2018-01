Duras críticas de Walter Erviti contra Ariel Holan

Fotos WALTER ERVITI.

05/01/2018 -

El mediocampista Walter Erviti, desafectado del plantel de Independiente un día antes de iniciar la pretemporada, cargó contra el entrenador Ariel Holan al recordar que "antes" le decía que "jugaba muy bien al fútbol" y luego esa consideración evidentemente se modificó.

"Holan antes me decía que jugaba muy bien al fútbol. Conceptualmente, alguien que dice una cosa, después hace otra es un tipo que no es de mi agrado", afirmó.

"Admiraba a Holan porque me gusta la manera que ve el fútbol pero hace un par de días que no puedo compartir cosas, sobre todo este tipo de manejos. Él no puede decidir sobre mi carrera", agregó.

En declaraciones a Radio Continental, Erviti reveló que "hace veinte días" habló con Holan, quien le "agradeció el esfuerzo", pero a partir de ahí todo se modificó.

"Me enteré por los dirigentes que no me iba a tener en cuenta", sostuvo, al tiempo que, enseguida, aclaró: "Nunca me ofrecieron directamente ser el técnico de la Reserva. Yo avisé que quería seguir jugando al fútbol".

"Lo deportivo es entendible, lo respeto. Pero no comparto para nada el manejo. Quizás Holan en cuatro días vuelva a cambiar de parecer. No sé qué pensar", aseguró.

El mediocampista cargó entonces contra la cabeza del grupo, que se arrepintió de su renuncia al cargo cuatro días después y arregló su continuidad en Independiente.

"Si Holan hubiese querido que sea el técnico de Reserva me hubiera llamado como lo hizo otras mil veces, lo conozco hace diez años. Estos manejos me sorprenden", indicó.