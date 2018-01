Fotos El martes definen el futuro de adolescentes acusados de abusar de una menor

En medio de un reñido debate, en el que cada una de las partes expuso sus planteos, se realizó la audiencia para definir si se prorrogaba o no, la detención de los tres adolescentes acusados de abusar de una menor, mientras participaban de un asado en una finca, ubicada a la vera de la Ruta 34 en el departamento Banda. Por más de cuatro horas, la Dra. Roxana Menini -jueza de Control y Garantías- escuchó el planteo realizado por la Dra. Inés Presti de Munar, representante del Ministerio Público Fiscal, quien dio a conocer las evidencias con las que cuenta hasta el momento. Según se supo, la fiscal indicó que persiste el estado de sospecha respecto de la participación de los tres en el hecho denunciado. Además explicó que todavía no se alcanzó el estado de probabilidad para pedir la prisión preventiva. La Dra. Presti remarcó que faltan incorporar otras evidencias y recién el Ministerio Público estará en condiciones de evaluar o no si existe probabilidad y así estar en condiciones de realizar el requerimiento de juicio y formular acusación. La fiscalía demostró -a través de evidencias claras con las que cuenta que hubo tres personas con la víctima dentro del baño, que son los tres imputados, quienes además se reconocen como presentes en el lugar, y que hubo acto sexual. Además estableció que hubo ingesta de alcohol previa tanto en la víctima como en sus amigas, sólo resta establecer qué grado de participación tuvo cada uno de los imputados, según ellos mismos manifiestan cuando declararon. La fiscal fundamentó también su pedido de prórroga en la detención, en los peligros procesales, como entorpecimiento en la investigación y la fuga. Asimismo reveló que aún resta conocer los resultados de los exámenes forenses que se les realizaron a la víctima y a los acusados, los cuales fueron enviados al laboratorio de genética forense. El Dr. Guillermo Ruiz Alvelda -querella, representante de la familia de la víctima- remarcó que existen elementos suficientes para considerar que la menor fue sometida por la fuerza por los imputados, quienes la tomaron del cabello, la accedieron, mientras que otro cubría con su cuerpo la puerta para impedir que la damnificada saliera a alguien ingresara. En contrapartida, los tres abogados defensores coincidieron en que el hecho fue inexistente. Sosteniendo sus dichos en las "contradicciones e imprecisiones" de la víctima y en "la falta de lesiones en su cuerpo". Luego, la magistrada hizo uso de su derecho constitucional y difirió la resolución para el día martes, por lo que hasta entonces los acusados seguirán tras las rejas.