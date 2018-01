Los Reyes Magos recorrieron las calles de la "Capital del rosquete"

Hoy 13:09 -

LORETO, Loreto (C). Organizado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios Ciudad de Loreto, los niños de todos los barrios de la ciudad recibieron la visita de los tres Reyes Magos, festejo tradicional de la Iglesia Católica, que tiene un fuerte contenido emotivo en la relación padres e hijos.

Los Reyes Magos y sus ayudantes recorrieron principalmente los barrio periféricos donde los niños y sus familiares se reunieron para esperarlos.

, con el fin de recolectar juguetes y golosinas para distribuirlas entre los chicos, muchos de los cuáles no podrán contar con un juguete. Nunca olvidaremos esta noche en las que nos pagaron con miles de sonrisas; ya que no hay nada más hermoso que ver un niño feliz” indicó Lucas Anton, tesorero de la institución loretana que organizó el particular festejo.