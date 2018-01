Ezequiel Mastrolía pide cancha

Fotos EXPECTATIVA Ezequiel Mastrolía terminó el año como el arquero titular de Mitre y sueña con quedarse en el puesto. Gran competencia para Medina.

08/01/2018 -

El Aurinegro terminó la primera semana de entrenamientos previa a la concentración que llevará a cabo en Jujuy, donde completará la pretemporada para encarar la segunda mitad del Nacional B.

El plantel que conduce Arnaldo Sialle retomó los trabajos con algunas novedades. Por un lado las desvinculaciones de los mediocampistas Exequiel Benavídez (fútbol colombiano) y Juan Aguirre (Juventud Unida de San Luis), pero también arribaron a la institución el defensor Hugo Silva y el volante Daniel González.

Con ello, las oportunidades vuelven a presentarse para todos los futbolistas. Así lo asume el arquero Ezequiel Mastrolía, quien pretende quedarse con la titularidad.

El ex San Lorenzo de Almagro fue el arquero titular en los últimos tres juegos de Mitre en el cierre de la temporada pasada. El equipo ganó dos juegos (2-1 ante Flandria y 1-0 ante Brown de Adrogué, ambos de local) y sufrió una derrota (3-1 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn).

Las actuaciones del jugador que pasó por Talleres de Córdoba parecen haber convencido al cuerpo técnico pues volvió a confiar en él tras el primer ensayo futbolístico del nuevo año.

Sin embargo, Mastrolía aseguró que toma esas chances con tranquilidad y que trabaja para estar en la consideración del DT.

"Lo tomo bien, con tranquilidad. Recién arranca la pretemporada y todo este tiempo de trabajo es un proceso de preparación. Siempre entreno de la mejor manera y con la expectativa de poder jugar. Falta mucho y lo importante es prepararse bien para cuando llegue el arranque del torneo para estar al ciento por ciento", reveló Mastrolía en diálogo con EL LIBERAL.

"El entrenador será el que decida quiénes entran a la cancha. Si me toca jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera o si no aportaré desde donde me toque estar. Este es un gran plantel y todos están para sumar", completó.

Por otra parte, con respecto el primer amistoso de pretemporada ante Los Dorados, Mastrolía dijo que no hay mucho para analizar desde lo futbolístico por la poca actividad reciente.

"No hay mucho que evaluar. Nosotros iniciamos la pretemporada pensando en ponernos bien físicamente. Más adelante, cuando pasemos la etapa más dura vamos a empezar a pensar en la parte futbolística. Creo que en los siguientes amistosos podemos empezar a analizar profundamente", explicó.

El portero de 26 años también confía en que Mitre podrá cumplir con el objetivo de permanecer en el Nacional B.

"Yo creo que se puede cumplir con el objetivo trazado. El grupo trabaja comprometido para eso, pero también sabemos que es un torneo muy duro, en el que hay seis descensos y no es fácil. Hay que ir partido a partido, sabiendo que hay que sumar para acercarse al objetivo", cerró.

En cuanto a lo deportivo, el plantel se reintegra hoy a las prácticas y habrá sesiones a doble turno, tras gozar del domingo sin actividades.