Schmid sobre la reforma laboral: "Ha fracasado el intento de reabrir una mesa de mayor confianza"

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid sostuvo, a propósito de la discusión en torno al proyecto de reforma laboral, que 'ha fracasado el intento del Gobierno de reabrir una mesa de mayor confianza'. De todos modos, aclaró que la central sindical ya dio por 'concluida' la tarea de discusión del proyecto, a partir de las modificaciones que propusieron para incorporar al texto oficial. 'Nosotros ya hemos señalado en más de una oportunidad que nuestra tarea desde la CGT respecto a las tratativas alrededor del proyecto de la reforma laboral estaba concluida. A partir de ese momento era el Ejecutivo quien debía ir a defender esa norma al Parlamento Nacional', señaló Schmid, dando a entender que el triunvirato no irá al Congreso y que será exclusiva responsabilidad del Gobierno llevar a buen puerto el tratamiento. En declaraciones a Radio Con Vos, el dirigente portuario aseguró que 'ha fracasado el intento del Gobierno de reabrir una mesa de mayor confianza' y lo vinculó directamente a la aprobación sin consenso de la reforma previsional a fines del año pasado. 'El Gobierno tiene y presenta una discusión sobre la reforma laboral y finalmente termina sancionando una mal llamada reforma previsional que lisa y llanamente ha sido un recorte de los salarios de los jubilados, haciendo muy difícil encontrar el consenso', expresó. Sin acuerdo Por su parte, el secretario de Políticas de Empleo de la CGT, Omar Maturano, se mostró aún más desafiante al indicar que 'hasta que no estén de acuerdo diputados, senadores, trabajadores y el Poder Ejecutivo en todo lo que se va a modificar la Ley de Contrato de Trabajo no se puede tratar nada'. En declaraciones a radio 10, el líder de La Fraternidad advirtió que 'no fueron eliminados los puntos conflictivos' de la propuesta del Gobierno. 'Nosotros dijimos que en esas cosas no nos íbamos a poner de acuerdo. Vamos a llevar las quejas a Diputados para hablar con ellos y con los senadores. Quiero decirles a los legisladores del PJ que se pongan de acuerdo ellos primero, no sé por qué le echan la culpa a la CGT', apuntó. Inflación Por otra parte, Schmid se mostró escéptico respecto del cumplimiento de las metas de inflación fijadas por el Gobierno para este año, y sugirió que en la discusión paritaria el aumento que pedirán los gremios estará por encima del 15 por ciento. '¿Cómo voy yo a tener seguridad de que la proyección de inflación sea la que dice el Gobierno cuando ya en estos años no ha acertado nunca? De modo tal que todo el mundo va a sentarse a discutir para ver cómo no tiene que perder ingresos' y denunció que el 15% de inflación es un disparate', sentenció. En tanto, Schmid rechazó el intento del oficialismo para limitar por ley los mandatos de los jefes gremiales.