Excarcelaron a Timerman y el Gobierno intercede ante EE.UU.

Fotos SALUD. Timerman (aquí en una foto reciente con familiares de víctimas del atentado) recibe tratamiento en EE.UU.

11/01/2018 -

El juez federal Sergio Torres le concedió la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman por ‘razones humanitarias y extraordinarias’ para permitirle viajar a Estados Unidos a fin de someterse allí a un tratamiento médico contra el cáncer, mientras que el gobierno de Mauricio Macri también intercederá ante la Embajada de ese país para que se le otorgue ‘un nuevo visado’.

El magistrado, quien subroga a su par Claudio Bonadio, tomó la decisión luego del planteo presentado por la abogada Graciana Peñafort, quien por la tarde también se reunió con el equipo de abogados de la Cancillería para solicitarle colaboración.

De esta manera, el ex jefe de la diplomacia argentina, quien estaba procesado con prisión preventiva de manera domiciliaria en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la Amia, reclama ahora al Departamento de Estado norteamericano que revea su decisión de revocarle la visa.

‘Se advierte que la circunstancia aludida por la defensa obliga entender el caso como uno de extrema excepcionalidad, vislumbrándose que razones humanitarias, vinculadas a su grave estado de salud, deben ser priorizadas por ante los riesgos procesales’, señaló el juez en su fallo.

Torres recordó que la Cámara Federal, al confirmar la prisión preventiva de Timerman, había advertido que la misma ‘debía ser analizada de modo continuo y flexible’ a raíz de su delicada situación de salud.

Tras ser notificada del fallo, Peñafort comunicó la decisión a Timerman en su domicilio y luego se solicitó de inmediato la revisión del otorgamiento de la visa a la Embajada de Estados Unidos con el apoyo de la Cancillería, que conduce Jorge Faurie.

‘Disculpen que no escribo, pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mensajes de apoyo que me han hecho llegar los compañeros. Un gran abrazo a [email protected]’, señaló Timerman a través de su cuenta en la red social Twitter.

La decisión del Juzgado fue ante el pedido de la abogada luego de que el martes por la noche, cuando estaba a punto de abordar un vuelo, Timerman fuera informado de que no tenía autorización de ingreso a Estados Unidos, ya que le habían revocado la visa.