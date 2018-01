FÚNEBRES | 13 de Enero de 2018

Hoy 22:05 - FALLECIMIENTOS





- Rodolfo Marcial Ávila (Clodomira)

- Leónidas Bernabé Gómez

- Blanca Soledad Salvatierra

- Leo Sayago (Termas)

- Raquel Sulema Mansilla (Alberdi)

- Josefa Dolores Luna (Loreto)

- Matías René More (Fernández)

Sepelios Participaciones

CASTILLO, RAMÓN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Su hermano: Eduardo, sus sobrinos: Alejandro y Yeny, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) Caruso Cía. Arg. de Serguros S.A. y Mutual Santiagueña. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

GEREZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/18|. Sus compañeros de Secc. Recursos Humanos de Vialidad Nacional; Vanesa, Rosa, Teresita, Emmanuel, Martin y Felipe, participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/18|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida a la Casa del Padre. Sorpresiva y rápida fue tu partida vieja querida, pero aunque tus manos no están, ni tus ojos, sentimos por siempre tu amor y tu dulzura acompañando nuestro caminar. Te fuiste dejándonos llenos de tu amor y sabiduría. Marcelo Vázquez, sus nietas Karina, Florencia, Arihana, bisnietos Valentín, Juan Cruz, Benjamín y Martina.

HERRERA, JULIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Sus hijos Antonio, Federico, Graciela, Cristina, Franchesco, Ariel, Alfredo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en cem. de Doña Luisa, dpto capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 .4219787.

LEDESMA, ELENA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Sergio Marinoff, María Silvina Manfredi y sus hijos Florencia, Silvina, Agostina y Sergio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (Godi) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Juan Carlos Roldán Franzone y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Dra, Nancy, eleva una oración en su memoria.

SALVATIERRA, BLANCA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Sus hijos, sus hermanos Silvia, Raul, Cintia, Mariela, su madre Reyna y demás fliares. participan su fallecimiento. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162- TEL. 4219787.

TORRES, JULIO CÉSAR (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Los compañeros y amigos de su hermano Víctor del área de comisiones de la cámara de diputados: Dr. Fernando Ribas, Ernesto Palomo, Fredy Palacio, Chary Salto, Miriam Veronelli, Chiqui Hoff, Perla Jimenez, Cristian Herrera, Ale Ramos, Mario Verón, Miky Campitelli y Susy Galván participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria y acompañan a su hermano y demás familiares en tan irreparable perdida. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Dra. Marta Sylvia Velarde participa su fallecimiento y acompaña a su hijo César en el dolor.

Invitación a Misa

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. No me he ido, cerca bien cerca estoy en algún lugar estoy, no puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro ¿escuchas el eco que se produce cuando ríes? Esa soy yo estoy, créeme que estoy. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca a tu lado. Te sostengo cada vez que quieras caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo se que me sientes, yo te conozco. No se puede separar lo que se ata en el corazón, no se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan solo me adelanté un poco en el paso...y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontraremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estar aquí a tu lado. Cerca, bien cerca...hasta el ultimo día de tu viaje. Tus hijos Daniela, Olga, Alberto, hijos políticos, Marcelo, Meli, nietos, Tomas, Lautaro, Mirko, Luciana, Constanza y Gabriela, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Solo puedo recordarte en esencia:/Como un atardecer de verano/ brillante incandescente/Iridiscente/Palpitante/ Efímero / Irritablemente tranquilo / Como la brisa del mar./Irreverente./Torbellino sentimental/como un racimo florido/De los más puros sentimientos..." (Ana Lucrecia Hamann, "Perpleja...") Sus padres Cielito Alcaide y Horacio Hamann, sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia Hamann y sus respectivas flias, su abuela María Teresa M. de Alcaide, sus tíos y primos lo recuerdan con infinito amor. Al cumplirse el primer año de su partida, rezarán por su alma luminosa hoy en la Catedral a las 20.30. "Mi corazón siempre estará junto al tuyo". (Tu mamá).

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Peli, siempre estarás en nuestros corazones. Tus compañeras de la Esc. Francisca Jacques "Grupo Las Panchis" invitan a la misa que se orifiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia San José del Barrio Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

NORIEGA, JOSÉ ROGER (Pedrin) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa Norma, sus hijos Carmen, Liliana, Julia, Roger y Marina; hijos políticos Roque, Puyi; Leopoldo y Roxana y familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Jehová es mi pastor nada me faltara en delicados pastos me hará descansar. Su hermana Clara Rosa Ramírez y sus hijas Cristina y flia; Rosi y flia; Adriana y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Hermano siempre te llevaré en mi corazón. Su hermana Poly, sus hijos Verónica, Mariela y Luis, Pablo y Belén, Ramiro y Cristina; Sergio y Ángela participan con profundo dolor su fallecimiento

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Su sobrino Hugo Ramírez, sus hijas Natalia, Luján, Melissa y Hugo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Misericordia.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. A ti Señor elevo mi alma , muéstrame tus caminos y enséñame tus senderos. Su sobrina Romina Santillán, y sus hijas Clarita, Patricia y Andrés; Noelia y Luis participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Despido con todo mi amor a mi padrino. Su ahijada Clarita García participa con profundo dolor su fallecimiento.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos niveles educativos, director general de administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los niveles, supervisores y analistas técnico docentes, coordinación del área legal y personal de las distintas áreas del organismo, participan con profundo dolor del fallecimiento del compañero Rodolfo, acompañan en su dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus vecinos Tito Posse y flia, Lorena Gómez y flia, Gustavo Gómez y flia, Tito Alcalde y flia, Walter Rojas y flia, acompañan a su esposa e hijos en este momento de profundo dolor . Sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Misericordia.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Walter Machin y flia. (a) participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Sandra, Fabián, Pablo y Ernesto Ríos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Nicolás Farias, Susana Barrera Amerio y su hija Magdalena Farías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Vanina Noriega y flia, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su compañera Silvia Ramírez Bernasconi. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Sus ex compañeros de trabajo de la Oficina de Contaduría de la DGA del Consejo Gral. de Educación, CPN Elisa Nieto, Cristina Ruiz, Josefina Anriquez, Miriam Sayago, Hector Echegaray, Rafael Abdala y Hugo Figueroa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Se ruega una oración en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

RAMÍREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo, Fernando, Gabriela, hijas políticas Jorgelina y María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

Invitación a Misa

MALDONADO DE BARRERA, IRMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/74|. Sus hijos Bety y Alberto, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en la Parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20 hs, con motivo de recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sus familiares la recuerdan siempre con mucho cariño. Se ruega oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

MALDONADO DE BARRERA, IRMA (q.e.p.d.)|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos ruegan una oración en su querida memoria.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁVILA, RODOLFO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Su esposa Graciela, sus hijos Zulma, Liliana, María Rosa, Fabián y Fabiana, h/pol Roque, Migui, José, Liliana y José, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. La Esperanza. Casa de duelo Av. Herrera y Mailin (s/V). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ LEÓNIDAS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/18|. Su hijo Orlando Gómez, sus hermanos Ramón, Yolanda, Candi y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio de Luján. COCHERIA NORTE- TEL. 4219787.

LUNA, JOSEFA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Sus hijos Roxana, Lita, Negra, Mircia, Rafael, Domingo, Maricel, h. pol. nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Jumi Pozo, Dpto Loreto. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 42197870.

MANSILLA, RAQUEL SULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Sus hijos Elena, Lídoro, Elvira, Antonio y Elsa, h. pol. Ramón, Beatriz, Javier, nietos Ariel, Pamela, Fabián, Mónica, Leonardo, Agustín, Rita, Belén, Marcos y Débora, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cem. de Santo Domingo, Dpto. Alberdi. Cobertura Caruso Cia de Seg. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 4219787.

MORE, MATÍAS RENÉ (Truco) (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Sus padres Hugo More, Silvia Toloza, sus hermanos María, Jimena, Narela, Maria Arce, hermanos pol,. Ramon, Armando, sus abuelos Aldevirco Maldonado y Rosa More y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 .4219787.

Invitación a Misa

MEDINA, LIBORIO HERACLIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa e hijos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial. Frías.





----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

MEDINA, LIBORIO HERACLIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Descansa dulcemente en la gloria del Señor". Tu esposa Mirta Cejas, sus hijos Ivanna, Soledad, Pablo, Julio, Amalia y Ana, tus nietos Frida, Dafne, Samuel y Nahuel, te recuerdan y te extrañan como el primer día, a un año de su fallecimiento. (Frías).