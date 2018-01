"Está bueno que la vara esté alta", aseguró Héctor Cuevas

Fotos CORAJE. El goleador Héctor Cuevas quiere devolver la confianza depositada en sus cualidades. Peleará por un lugar en la delantera.

13/01/2018 -

La última incorporación de Central Córdoba para pelear por uno de los dos ascensos al Nacional B, Héctor Cuevas aseguró que está bueno que la vara de exigencia esté alta, en relación a la cantidad de goles del ferro durante la primera fase del Torneo Federal A. Además, el "Tanque" anticipó que esta nueva etapa será dura, por la calidad de equipos a enfrentar.

"Por suerte me acoplé rápido al grupo, donde hay jugadores muy buenos. Me siento bien, el trabajo con el profe en esta semana me dejó a punto con mis compañeros. Ahora pensando en ponerse bien físicamente en lo grupal y luego empezar a pensar en la parte futbolística", expresó Cuevas.

Luego, el ex Sarmiento de Junín habló de los desafíos.

"Éste es un equipo con un buen promedio de gol y está bueno que la vara esté alta. Yo vengo a aportar lo mío desde donde me toque estar".

Cuevas también habló de lo que le espera al Ferro.

"Se viene una parte del torneo donde nadie te regala nada. Están los mejores equipos de cada zona. Todos se armaron bien, para pelear el ascenso. Son once partidos y eso hace que no haya margen para el error. No creo que haya un equipo aplastante, todo será muy parejo", finalizó.

Vale recordar que el plantel partirá hoy hacía la provincia de Salta y mañana tendrá su primer amistoso ante Juventud Antoniana. El 20, emprenderán el regreso.