La Dirección de Bromatología de la comuna brindó una serie de consejos acerca de la compra de alimentos

Fotos RECOMENDACIÓN. Uno de los consejos es mantener la cadena de frío y que no pasen más de 2 horas entre la compra y la puesta en la heladera.

14/01/2018 -

La Dirección de Control Alimentario y Saneamiento Ambiental, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, ha emitido una serie de recomendaciones para realizar la compra de alimentos en época estival y de altas temperaturas.

Las cuestiones a tener en cuenta son: no superar las 2 horas entre la compra y la colocación en la heladera del hogar de productos frescos y congelados para no cortar la cadena de frío; comprar los mismos al final; no comprar leche, lácteos o jugos sin pasteurizar; nunca compre comidas listas para consumir que estén exhibidas junto a carnes crudas; elegir establecimientos que ofrezcan seguridad en materia de higiene, conservación y calidad de los productos; al comer afuera, comprobar que las carnes estén bien cocidas y no queden espacios rojos o rosados en su interior; separar siempre alimentos crudos de los cocidos, guardando los crudos en recipientes herméticos; cocer los alimentos correctamente para eliminar posibles bacterias; descongelar alimentos siempre en bandejas, nunca sobre las mesadas; no dejar enfriar comidas a temperatura ambiente, siempre llevar a la heladera; lavar bien frutas y verduras con agua potable; utilizar agua potable para beber, cocinar y lavar.

En caso de presentar síntomas como diarrea, vómitos y/o dolor abdominal, evitar la ingesta y manipulación de alimentos.