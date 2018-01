Oscar Trejo, en su mejor momento en el Rayo Vallecano

Fotos Oscar Trejo.

Oscar Trejo atraviesa un excelente momento en España. El jugador del Rayo Vallecano suma 9 goles desde que arrancó el torneo, lo que representa su mejor rendimiento a lo largo de su carrera profesional.

“Chocota” se ha convertido en el máximo anotador del equipo durante esta temporada y superó al delantero Raúl de Tomás, que tiene 7, y al extremo Adrián Embarba, que lleva 5. El santiagueño acaba de renovar su vínculo con el club hasta el 2020.

“Estoy contento porque hace seis meses elegí este club teniendo otras cosas y la verdad que no me arrepiento. En este equipo me siento bien, muy cómodo y muy querido. Estoy como en casa”, aseguró el jugador.