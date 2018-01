Una cuenta de Twitter muestra a las criminales más atractivas

Hoy 17:36 -

La cuenta en Twitter @mugshawts se volvió furor entre los usuarios en apenas unas semanas, y el motivo es que publica las fotos policiales de las criminales más atractivas del mundo.

En cada tweet, aparecen publicadas las fotografías de las jóvenes arrestadas por diferentes motivos. Manejo bajo los efectos del alcohol, negligencia al volante, posesión y venta de sustancias prohibidas, intoxicación, hurto e invasión de propiedad privada, son algunos de las razones por la que terminaron detenidas.

Muchos tuiteros halagan la belleza de estas infractoras de la ley. Incluso, algunos opinan que merecerían formar parte del elenco de la serie de televisión 'Orange Is The New Black", que retrata la vida en una prisión de mujeres.

failure to remain at scene of accident pic.twitter.com/VQEMiZbHRu — mugshawtys (@mugshawtys) 15 de enero de 2018





expired tags, displaying ID of another, and DUI with blood alcohol >0.15% accompanied by a person under 18 pic.twitter.com/N1SYyoBbcE — mugshawtys (@mugshawtys) 15 de enero de 2018