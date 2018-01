Fotos Un detenido por la muerte de la niña de 5 años

16/01/2018 -

Abril Sosa, la niña de cinco años que estaba desaparecida desde el sábado en la capital cordobesa, fue encontrada muerta la noche del domingo en un terreno baldío de esa ciudad y por el hecho detuvieron a un sospechoso, informaron fuentes policiales y judiciales. El macabro hallazgo ocurrió en un descampado situado en calle Anacreonte, entre Jujuy y Sucre, de Alta Córdoba, en la zona norte de la capital de la provincia. Fuentes policiales informaron que mientras se aguardan los peritajes forenses para determinar la causa de la muerte de Abril, un hombre de 35 años, identificado como Daniel Ludueña, quedó aprehendido por el caso. Según la fiscal de la causa, Claudia Palacios, este sospechoso "es un vecino" de la zona donde residía la niña. La funcionaria judicial dijo que por el momento se manejan dos hipótesis: la de un ajuste de cuentas narco dado que el padre de la nena dijo que en alguna ocasión había vendido drogas aunque aclaró que él no tenía deudas con nadie; por un lado; y la del ataque de un pedófilo, por el otro. "Puede que haya sido un pedófilo, estamos entre esas dos hipótesis", dijo anoche la fiscal e indicó que el propio sospechoso fue quien dio "la pista clave para llegar al lugar" en el que se encontró el cuerpo de la niña. "Ahora lo voy a ver (el cuerpo), no puedo decir qué signos tiene", señaló la funcionaria judicial, que no descartó que la niña haya sido "atacada sexualmente". De acuerdo con la fiscal, Ludueña tiene antecedentes por "delitos contra la integridad sexual" y "no se resistió al momento de la detención". "No se descarta nada", aclaró Palacios ante la consulta de si Ludueña pudo haber actuado solo o con algún cómplice aunque se inclinó por la hipótesis de que el sospechoso "actuó en soledad la misma noche del sábado" en que desapareció la niña.