Fotos Los mágicos sonidos de Las Sacha Guitarras, en La Salamanca

16/01/2018 -

Durante la noche del viernes 2 de febrero, el tradicional y emblemático conjunto Las Sachag Gitarras hará su presentación en la 27ª edición del Festival Nacional de La Salamanca, y promete un espectáculo digno de su vasta trayectoria que traerá el embrujo del particular sonido de sus instrumentos. Este conjunto de Villa Atamisqui se suma a la cartelera de nivel nacional e internacional que ofrecerá este evento multitudinario. Este conjunto fue creado, al igual que el instrumento, por Elpidio Herrera oriundo de Villa Atamisqui, autor, compositor y difusor de la música sachera. Gracias al particular sonido de este instrumento, les ha permitido dejar su sello inconfundible en cada interpretación que realizan en los diferentes escenarios. Formación Actualmente, el conjunto está conformado por Elpidio, su hijo Manolo Herrera, Piri Leguizamón en voz y bombo, Carlos Baigorrí en guitarra. Al referirse sobre su presentación en el escenario Jacinto Piedra, Manolo expresó: "Queremos invitar a todo el público sachero y a quienes aman el folclore para que no dejen de disfrutar de este festival que es tan importante para la cultura". Por su parte, Elpidio dijo: "La Salamanca va a ser una gran fiesta, seguramente será una noche inolvidable y haremos temblar hasta al diablo". Con una vasta trayectoria en la música, lograron llevar su estilo hasta escenarios de Europa y compartieron materiales discográficos con artistas de primer nivel como León Gieco, don Sixto Palavecino, Litto Nebbia y Divididos. Producción En sus años de carrera pudieron grabar varios álbumes como "El sonido del monte", "Por nuestra patria", "Allá vamos", "Santiago, guitarra y copla", "Infancia del monte", "Las sachaguitarras atamisqueñas", "Encuentro", "A buen entendedor", "Con acento provinciano" (participan Litto Nebbia y León Giego) y "Alero Quichua Santiagueño". Además, en el año 2007 se inauguró el Museo de las Sachaguitarras en Villa Atamisqui, donde se exponen todos los instrumentos que creó el luthier. Entre sus canciones más importantes de su repertorio, se destacan "Chacarera del encuentro", "La filosófica", "La tentación", "Igual que pájaro herido", "Lágrimas atamisqueñas", entre otras. Cartelera La misma noche, compartirán escenario con Ulises Bueno, Néstor Garnica, Horacio Banegas, Orellana- Lucca, Los Sin Nombre, Miguel Figueroa, Mosoj Ñaupa, Avenida Folk, Pablo Carabajal, Los Olivareños, Los Sacha, Oscar Vázquez y muchos artistas más.