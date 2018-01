Extraen huellas digitales a los empleados de la Dirección de Arquitectura

Fotos DAÑOS. Ingresaron a una oficina y quemaron una caja fuerte.

17/01/2018 -

En el marco de las averiguaciones que realiza el Ministerio Público por la denuncia de la desaparición de 29.000 pesos desde la oficina de Habilitación de la Dirección General de Arquitectura -ubicada en Avda. Belgrano al 200- ayer se firmaron diversos oficios con importantes medidas.

Según se supo la Dra. Cecilia Gómez Castañeda, a cargo de la investigación, solicitó a los peritos de informática, junto con la policía de investigaciones, que analicen las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron secuestradas, tanto del interior como del exterior del predio.

Además ordenó que personal de la Policía Científica extraiga muestras con las huellas dactilares de los empleados que realizaban la tarea de serenos el día del ilícito para que sean próximamente comparadas con las halladas en la escena del robo.

Los sometidos a dicha medidas serán en principio los dos encargados de la seguridad, tanto el sereno que abandonó su puesto de trabajo como su relevo, quien manifestó que había llegado minutos tarde porque se durmió.

Pero las fuentes revelaron que no descartan que se someta a dicha medida a los empleados que tenían acceso a la oficina. Si bien aún no se analizó todo el contenido de los videos extraídos de las cámaras, se busca establecer el horario y el ingreso de personal al edificio. Fuentes cercanas a la Fiscalía indicaron que no se descartan posibles imputaciones y medidas más drásticas, tales como detenciones en las próximas horas.

Cabe recordar que la caja fuerte fue abierta con una amoladora y más tarde quemada.