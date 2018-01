SEGUÍ EN VIVO | Olímpico busca volver al triunfo ante Peñarol

Hoy 21:51 -

Urgido de un triunfo para iniciar la recuperación y dejar los últimos lugares de la tabla, Olímpico recibe a Peñarol de Mar del Plata, por la undécima fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El elenco bandeño, arrancó el 2018 con un triunfo de visitante ante Comunicaciones, pero luego cayó en su visita a Estudiantes y también como local ante Regatas. Es por eso que esta noche irá en busca de su primer triunfo en el Vicente Rosales este año.

Las lesiones le están dando más de un dolor de cabeza al entrenador Adrián Capelli y la novedad ayer fue que el escolta Guillermo Díaz, que había regresado hace poco al equipo, anunció que se va por un dolor en la cadera que le impide jugar. "No voy a seguir en Olímpico; la razón es por un problema en la cadera. Me voy por que me tengo que operar, ya me hice siete tratamientos pero el dolor sigue. Esta molestia apareció en una jugada en el partido contra Regatas", dijo el puertorriqueño a Uno contra Uno Radio.

Díaz, no será la única baja de esta noche ya que el base Jonatan Machuca no se recuperó aún de la lesión que lo sacó del partido ante Regatas y se perderá los otros dos partidos de local (sábado 20 ante Salta Basket y martes 23 frente a Obras). Recién podría reaparecer en la gira por Corrientes y Formosa (27 al 31 de enero).

La buena noticia para el DT es la reaparición de Facundo Giorgi. El ala pívot estuvo ausente ante Regatas por una lesión en el gemelo y está a disposición esta noche.

Por su parte, Peñarol también ocupa una posición incómoda en la tabla y viene de sufrir tres derrotas consecutivas y aún no pudo ganar en lo que va del año (cayó como local ante Argentino y San Lorenzo y también en su reciente visita a Quimsa).

El equipo que dirige Leonardo Gutiérrez posee jugadores de experiencia como los ex Olímpico Kyle Lamonte y Diego Guaita, pero aún no pudo consolidarse colectivamente, por lo que intentará aprovechar el mal momento del local.