CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Enero 2018
A LAS 23.30 CINE: BÚSQUEDA IMPLACABLE
Por El Liberal
Hoy 21:48 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 CINE. BÙSQUEDA IMPLACABLE
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 BASQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. SALTA BASKET (R)
17.00 DE A DOS
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 ANNA KARENINA
08.08 JUSTO A TIEMPO PARA NAVIDAD
10.04 NO ME QUITES A MI NOVIO
12.19 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
14.42 ¿SOLO AMIGOS?
16.31 LA ENTREGA INMEDIATA
18.14 JUNTOS... PERO NO TANTO
20.03 LETRA Y MÚSICA
22.00 EL SECRETO DE ADALINE
TCM
08.57 LA NIÑERA
09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.13 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.39 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.05 LA NIÑERA
11.31 ETERNAMENTE AMIGAS
13.48 MARY POPPINS
16.18 LA PEQUEÑA PÍCARA
18.13 TOOTSIE
20.25 LA PISTOLA DESNUDA
22.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
23.40 LÍMITE VERTICAL
TNT
06.28 NANNY MCPHEE - LA NANA MÁGICA
08.15 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
10.28 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
12.50 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
17.10 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
19.55 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 GODZILLA
00.22 CARRERA MORTAL 2
SPACE
06.00 WILLOW CREEK
07.37 LA PÁGINA OCHO
09.34 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
11.20 ANACONDA
12.54 FLASH POINT
14.07 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
15.56 GRAVEDAD
17.31 LA TIERRA PERDIDA
19.22 THE KARATE KID
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.47 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2
CINECANAL
09.00 UNA FAMILIA ESPACIAL
11.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
12.55 DIOSES DE EGIPTO
14.57 NUNCA ME DEJES SOLA
16.47 CARTAS A JULIETA
18.40 TITANIC
22.00 YO ANTES DE TI
23.55 ASHBY
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos
19/01 - 20/01 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
19/01 - 20/01 21:40 (Subt) 00:25 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/01-17:15 (Cast) 20:00 (Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS)
19/01 - 20/01 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/01- 17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS)
18/01- 24/01 19:40 (Cast)
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
19/01 - 20/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
19/01 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
COCO
ATP
CASTELLANO 2D 18:20 - 20:50 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO
ATP
CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada para “50 sombras liberadas”. Estrena el 08 de febrero 2018