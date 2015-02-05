CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Enero 2018

A LAS 23.30 CINE: BÚSQUEDA IMPLACABLE

Hoy 21:48 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 CINE. BÙSQUEDA IMPLACABLE

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 BASQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. SALTA BASKET (R)

17.00 DE A DOS

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 ANNA KARENINA

08.08 JUSTO A TIEMPO PARA NAVIDAD

10.04 NO ME QUITES A MI NOVIO

12.19 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

14.42 ¿SOLO AMIGOS?

16.31 LA ENTREGA INMEDIATA

18.14 JUNTOS... PERO NO TANTO

20.03 LETRA Y MÚSICA

22.00 EL SECRETO DE ADALINE


TCM

08.57 LA NIÑERA

09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.39 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.05 LA NIÑERA

11.31 ETERNAMENTE AMIGAS

13.48 MARY POPPINS

16.18 LA PEQUEÑA PÍCARA

18.13 TOOTSIE

20.25 LA PISTOLA DESNUDA

22.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

23.40 LÍMITE VERTICAL


TNT

06.28 NANNY MCPHEE - LA NANA MÁGICA

08.15 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

10.28 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

12.50 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.38 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

17.10 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

19.55 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 GODZILLA

00.22 CARRERA MORTAL 2


SPACE

06.00 WILLOW CREEK

07.37 LA PÁGINA OCHO

09.34 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

11.20 ANACONDA

12.54 FLASH POINT

14.07 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

15.56 GRAVEDAD

17.31 LA TIERRA PERDIDA

19.22 THE KARATE KID

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.47 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2


CINECANAL

09.00 UNA FAMILIA ESPACIAL

11.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

12.55 DIOSES DE EGIPTO

14.57 NUNCA ME DEJES SOLA

16.47 CARTAS A JULIETA

18.40 TITANIC

22.00 YO ANTES DE TI

23.55 ASHBY


SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES


A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS. 


CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)


EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACION: 105 Minutos

19/01 - 20/01 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)


OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/01 - 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)


JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

19/01 - 20/01 21:40 (Subt) 00:25 (Subt)


COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/01-17:15 (Cast) 20:00 (Cast)


TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 16 AÑOS)

19/01 - 20/01 22:15 (Subt) 00:35 (Subt)


OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/01- 17:30 (Cast)


PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS)

18/01- 24/01 19:40 (Cast)


NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

19/01 - 20/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)


LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

19/01 - 17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

COCO

ATP

CASTELLANO 2D 18:20 - 20:50 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)


COCO

ATP

CASTELLANO 3D 17:40 (TODOS LOS DÍAS)


JUMANJI: EN LA SELVA

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)


JUMANJI: EN LA SELVA

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)


LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40- (TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada para “50 sombras liberadas”. Estrena el 08 de febrero 2018

 
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