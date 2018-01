Por planteo del fiscal Pollicita, la Justicia podría intervenir hoteles de los Kirchner

20/01/2018 -

Con una veeduría judicial por seis meses más, los hoteles de la familia Kirchner podrían terminar intervenidos tal como pidieron el fiscal Gerardo Pollicita y la ex diputada Margarita Stolbizer.

Se detectaron irregularidades administrativas y para un "mejor control sobre los movimientos se analiza la intervención", indicaron fuentes judiciales al diario Clarín. Se trata de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, este último cerrado.

Los emprendimientos hoteleros de Cristina Kirchner y que heredó a sus hijos Florencia y Máximo, están bajo investigación. Fueron fuente de ingresos millonarios garantizados por Lázaro Báez.

Así, todos confluyen en dos causas que incluyen tres de los hoteles: Los Sauces SA (donde fueron procesados por lavado de dinero y asociación ilícita) y Hotesur SA (fueron sólo indagados por lavado).

El control de los mismos es un pedido reiterado del fiscal Gerardo Pollicita que tuvo delegado el expediente de Hotesur SA, la empresa dueña del Alto Calafate. Para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, intervenirlos es la medida cautelar ‘más adecuada’ para "desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero".

Al planteo, se suma otro factor. Según señalaron desde la fiscalía no se debe perder de vista que quien administra hoy los hoteles de la ex presidenta es Osvaldo Sanfelice, socio de la familia. "No sólo está procesado por lavado de dinero junto a Cristina Kirchner, sino que a su vez, tiene abierta una causa por el mismo delito junto a Cristóbal López", indicaron.