Fotos Manu Ginóbili: "No merecía ni de cerca estar en el All Star"

Notas Relacionadas

La agenda deportiva del sábado

Hoy 10:02 -

Emanuel Ginóbili dio sus motivos de por qué haberse quedado afuera del All Star Game fue lo más justo: "Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así. Es un espectáculo para jugadores que tienen presentes mejores que el mío".

El jugador de San Antonio Spurs, ganador de cuatro anillos de NBA, agregó: "Si uno mira, despojado de emociones, cómo se desarrolla la NBA y se detiene en los números, en la influencia de ciertos jugadores en sus equipos, se da cuenta de que no había ninguna chance de que yo entrara".

Te puede interesar: Juan Martín Del Potro no pudo ante Berdych en Australia

Había muchas formas de votar, pero la más sencilla era a través de Twitter escribiendo "#NBAVote Manu Ginobili". La gente copó la red social del pajarito y le dio mucho apoyo al argentino, pero no alcanzó.

Cuando esto de los votos comenzó a crecer, cuando dejó de ser una movida de mis seguidores habituales y entraron en escena los jugadores de la selección de fútbol, el presidente, gente de la televisión de Argentina, empecé a inquietarme porque no sabía qué hacer con todo ese apoyo", explicó.

Ginóbili explicó todo esto en su columna.. "El All-Star Game no es un reconocimiento a la carrera, no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria, sino que es un premio a los mejores jugadores de la temporada", agregó.

Lo cierto es que Manu Ginóbili fue el segundo jugador más votado en las redes sociales detrás de Stephen Curry, uno de los mejores jugadores de la NBA junto a Kevin Durant y LeBron James.

El bahiense aún no quedó afuera del All Star: los técnicos de los equipos (Este y Oeste) aún pueden elegirlo. Manu, según reveló su entorno, preferiría no jugar el All Star para quedarse con su familia en San Antonio y pensar en los próximos desafíos de los Spurs.