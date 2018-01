Consejos para pasar unas vacaciones saludables

22/01/2018 -

En vacaciones las ganas de comer se multiplican y muchas veces lo que está al alcance de la mano es lo menos recomendable. En ese sentido, los especialistas recomiendan evitar el sedentarismo para no tentarse con todo lo que se presenta delante de los ojos, pero fundamentalmente para no caer en malas elecciones que no solo podrían desembocar en aumento de peso sino, a largo plazo, en complicaciones serias y enfermedades.

Es por eso que sugieren evitar los alimentos que corran el riesgo de haber estado expuestos a una mala conservación, (con cáscara), frutillas y banana (no madura), entre otras.

Entre las viandas estrella para la playa, la pileta o para ir de caminata, está el sándwich de pan árabe (sin tostar) con quesos compactos magros, atún al natural y vegetales como lechuga, tomate y zanahoria.

El salpicón de atún al natural, con lechuga, tomate, zanahoria, arvejas y chauchas, es otro de los aliados del verano.

Las ensaladas también se convierten en una alternativa sana y nutritiva para llevar en la vianda. Entre ellas, se distingue la de variadas hojas verdes, zanahoria, arroz integral, choclo, papa y batata, que dejan conformes a los que desean y necesitan ingerir algo más que hojitas.

Otra opción que resulta contundente, pero liviana y rápida de digerir es la ensalada de pasta seca, que se prepara con fideos cocidos al dente (si son los de colores, mejor), aceitunas negras, albahaca y tomates cortados en cubitos o brócoli.

La ensalada gourmet con espárragos, apio, manzana verde, jamón cocido (1 ó 2 tajadas) y queso compacto magro es otra de las recomendadas, mientras que la de legumbres con repollo, zanahoria y lentejas es ideal para quienes directamente le escapan a las hojas verdes.