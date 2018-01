Coleoni: "El equipo todavía no está a punto"

Fotos ESTRATEGIA. Coleoni planifica cada detalle con la intención de que Central Córdoba llegue bien al 4 de febrero.

22/01/2018 -

Tras gozar del domingo libre, el plantel de Central Córdoba se rencontrará esta tarde en su estadio, desde las 18, para reanudar las prácticas de cara a la revancha de mañana por Copa Argentina, ante San Lorenzo de Alem, y al reinicio del Federal A (4 de febrero).

Atrás quedó una semana muy intensa en el predio de la Liga Salteña de Fútbol, donde los dirigidos por Gustavo Coleoni completaron la parte final de la pretemporada y comenzaron a sumar rodaje con la disputa de cuatro cotejos amistosos.

El "Sapo" tiene bien en claro que el objetivo es volver a la B Nacional y sabe que para eso necesita un rendimiento pleno de su equipo. Por eso, pese a quedar conforme con lo que está viendo hasta ahora, señaló que el equipo "no está a punto" todavía.

"El trabajo de Santiago fue fuerte en lo físico, el de Salta fue más enfocado en lo táctico y estratégico, por eso fuimos y jugamos cuatro amistosos", señaló Coleoni.

"La pretemporada que arrancamos en Salta fue muy alta, muy buena en lo físico, muy fuerte. A Salta fuimos a completar la parte final de la pretemporada con trabajo de campo, mucha táctica y los amistosos", agregó el entrenador.

A la hora de hacer un análisis sobre lo futbolístico, el "Sapo" fue claro y cauto: "De a poco el equipo va creciendo, va encontrando ritmo, todavía no está a punto. Recién en el último amistoso, con el equipo de Bolivia, los titulares hicieron 60 minutos de fútbol que fue la mayor cantidad de minutos que se hicieron hasta ahora. Ahora, el martes tenemos la revancha de la Copa Argentina y podremos darle 90 minutos".

"Después hay que seguir desandando en los entrenamientos en búsqueda de lo mejor, para llegar de la mejor manera posible al 4 de febrero", completó.

Copa Argentina

Si bien la Copa Argentina seduce como vidriera y también desde lo económico, no es el objetivo principal del Ferro. Y el calendario tampoco ayuda, por eso Coleoni irá viendo sobre la marcha el equipo que para en esa competencia, aunque ya confirmó que mañana estarán en cancha los titulares. "La Copa Argentina la usamos como un amistoso más o como un partido más para darles rodaje y juego a los jugadores que no son titulares. Los titulares van a jugar el martes y después veremos si clasificamos o no y como acomodamos la otra fase de Copa Argentina, que no es fácil porque vamos a viajar lejos y el torneo empieza ahí nomás", sostuvo en alusión a que, en caso de pasar de ronda, Central deberá medirse ante Unión Villa Krause o Sportivo Desamparados, en San Juan el sábado 27 y en Santiago el martes 30 de enero.