Leo Dan, de paso por Santiago, habló de su presente artístico y sus planes

24/01/2018 -

Hospedado en el Hotel Carlos V, Leopoldo Dante Tévez, Leo Dan, le comentó a EL LIBERAL el motivo de su visita a Santiago.

"Vine a visitar a mis hermanos que ya están jubilados (risas). Vine por un día nada más. A pesar de que hablo siempre por teléfono con ellos, quería verlos", agregó.

Comentó que hoy parte hacia Buenos Aires, en otra escala de su gira; el viernes a Jujuy y la otra semana a Chile. Al volver, viajará a Catamarca y Salta, y sus presentaciones no le permitirán volver a Miami si no hasta fines de febrero.

Consultado sobre el fenómeno que se da con la chacarera, que trasciende fronteras y se escucha en otros países del mundo, respondió que "en todas partes del mundo hay santiagueños".

Sobre el repertorio que presenta en cada lugar que va, Leo Dan dijo contundente: "Yo quisiera romper la barrera de cantar siempre lo mismo, pero la gente quiere escuchar las canciones clásicas y yo tengo tantas otras grabadas que no las conocen. A veces cuando las arriesgo y las presento en los shows, el público igual me pide ‘Santiago Querido’, ‘Mary es mi amor’, ‘Celia’, ‘Cómo te extraño mi amor’, ‘Esa pared’, entre otras. Son canciones que no fallan", añadió.

El presente de Leo es fructífero y muy bueno. Así se lo notó cuando mencionó que hizo un disco con artistas de la talla de Ricardo Montaner, Café Tacuba, Palito Ortega, entre otros. "Son amigos y para mí es una alegría y una responsabilidad muy bonita también. Este disco va a andar muy bien, tiene todo para ser un éxito", adelantó a EL LIBERAL.