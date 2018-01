"¡Habrá balas para todos!", la enigmática promesa tras el homicidio de "Cococho" Acosta

Fotos INSPECCIÓN OCULAR. Uno y otro ayer dijo "su" verdad. Pero no se llegó a nada.

24/01/2018 -

Cristian Agüero y Franco David "Cata" Ferreyra fueron careados en la Fiscalía por el asesinato de Marcio Felipe "Cococho" Acosta, mientras fuera, en el Bº Juan Felipe Ibarra, el clan Acosta amenazaría por Facebook: "¡Habrá balas para todos!".

A cuatro semanas de la batahola, la Fiscalía intuye que entre los dos personajes se encuentra el homicida del albañil, padre de dos niños pequeños.

Vale subrayar que el escándalo no distingue entre buenos y malos. En un baile de Pampa Múyoj, a la vera de la ruta 64, se cruzaron y miraron feo "Pipi" Ibarra con varios Acosta.

La hecatombe

Bastó que uno blandiera una camiseta deportiva ("Peruchillo" o "Ñuman") para que los otros se asumieran provocados y estallara una pelea, divida en cuatro rounds con escenarios diferentes.

Tomadas por asalto las dos casas de los Ferreyra, de adentro alguien entregó un revólver calibre 38 y "Cococho" Acosta recibió un mortal tiro, en la vereda.

En el careo, ayer "Cata" reconoció que el arma le fue facilitada por su madre.

"Hice dos disparos al aire y se lo di a Cristian Agüero", habría señalado.

"A mí ni me miren. Sí, me dio el revólver, pero no maté al tipo. Si yo estaba de paso y me encontró en un q... ajeno. Tengo un hijo. ¿Por qué me metería en un lío por homicidio?", interrogó Agüero".

Afuera, amenazas

Mientras dentro los detenidos resistían la embestida fiscal, afuera los Ferreyra y Acosta no cesaban en amenazas por Facebook.

"Habrá balas para todos porque no mataron a un perro", habría escrito una familiar de "Cococho".

Obviando que la agresión partió de los Acosta, las amenazas prometen "sangre, porque esto no terminará aquí".

A modo de prevención, el fiscal Sebastián Robles frenó y sosegó a los más exaltados, desorbitados, sin distinción de sexo o edad.

Como éstas persistían en imponer la impronta vengativa, la Fiscalía fijó cinco restricciones e impedimentos de contacto.

Varios Acosta tienen prohibido amenazar o aproximarse a los Ferreyra, bajo pena de ser detenidos.

Ayer, el fastidio se trasladó a la Fiscalía.

Como si fuese una cancha de fútbol, algunos familiares de Acosta arribaron y señalaron que, por las dudas, tienen un plan B.

Perspicaz, Robles los paro en seco y aclaró que la Justicia camina por sendas opuestas y aquel que osare cruzar la línea de lo racional, terminará preso.