Crecen las versiones sobre un reemplazo de Jorge Triaca

Tanto Mauricio Macri, como en el equipo de asesores que se quedó en Buenos Aires, intentan dar por cerrada la polémica que envuelve al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el maltrato a una exempleada doméstica y por los polémicos nombramientos en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimo Unidos (SOMU).

A pesar del mensaje que bajó desde la cúpula, en algunas áreas del Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Trabajo, funcionarios rasos y operadores echaron a rodar versiones sobre una eventual salida de Triaca.

Ya se barajaron hipotéticos nombres para el reemplazo: desde Marcelo Villegas, el jefe de la cartera laboral en la provincia de Buenos Aires, hasta la senadora Gladys González. Hasta se escuchó el nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsada por un sector empresario.

Cinco días atrás, Marcos Peña ratificó a Triaca: "Si bien es un error, no sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo". El argumento de defensa oficial que se repite en la Casa Rosada es que la relación con Sandra Heredia, la exempleada, no era del ministro, sino de su hermano Carlos, y que las designaciones en el SOMU no fueron hechas por Triaca. Matices que podrían ser refutables.

Recluido de vacaciones en las playas de Chapdmalal, Triaca, incómodo por la escalada que tuvo la polémica, sigue de cerca las repercusiones que lo tienen como protagonista. Cruza mensajes de WhatsApp a diario con Peña y con tres asesores directos de su área. "Jamás voy a renunciar en estas condiciones", les aseguró.

En medio de este ajedrez, el ala dialoguista de la CGT ya dio su veredicto: "Todo lo que venga después de Jorgito será peor".