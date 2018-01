Insólito: descalifican a 12 camellos de un certamen de belleza

Hoy 15:53 -

Un insólito hecho en Arabia Saudita: doce camellos fueron descalificados de un peculiar certamen de belleza celebrado en la ciudad Riyadh, en el marco del festival anual del camello, debido a que sus dueños le aplicaron botox para hacerlos más 'hermosos'. informa Reuters.

Los jueces del concursos valoran el tamaño de los labios de los camellos, sus mejillas, rodillas y cabezas durante el concurso de belleza mientras que estos animales caminan delante de ellos.

"El camello es el símbolo de Arabia Saudita. Antes los preservábamos por necesidad, ahora los preservamos como pasatiempo", dijo el juez principal del contesto, Fawzan al-Madi.

La vida en Arabia Saudita cambio con el desarrollo de tecnologías y con la aprobación de nuevas leyes más permisivas. Sin embargo, autoridades enfatizan los aspectos tradicionales culturales, entre los que se destaca el camello, que ayudaba al pueblo saudí durante siglos, sirviéndole como transporte, compañero y fuente de comida.

King Abdulaziz Camel Festival is a grand annual winter event held in the Dahna Desert in #Saudi. It celebrates the significance of the camel in the Arab and Saudi heritage and culture through beauty, obedience and racing competitions. pic.twitter.com/gXMkgOHZD3