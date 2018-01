FÚNEBRES | 28 de Enero de 2018

Hoy 21:50 - FALLECIMIENTOS





Dolores Romualdo Morales

Ana María Cantos Lorenzo

Elva Antonia González (Monte Quemado)

Blanca Dionicia Pavón

Fernanda Jesús Ávila (Forres)

Miguel Ernesto Sandez

Lucía Campos (La Banda)

Rodolfo José Vittar

Agustina Montes (Garza)

Juan Carlos Carrizo

Beatriz del Valle Díaz (La Banda)

Marcos Esteban Díaz (La Banda)

Filadelfo Jiménez Coronel

Walter Humberto Cáceres (La Banda)

Sepelios Participaciones

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Juan José, Enrique Andrés, su hija politica Carolina Sosa y nietos Manuela y Santiago Marquetti, ruegan una oración en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hermana Margarita Cantos de Rojo, sus hijos Marcelo, Horacio, Cecilia, Eugenio, Gustavo, Elena, Guillermo y Manuel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Horacio Rojo Cantos, Telly Risso Patrón y sus hijos María Julieta, Agustín, María Noelia, Luciano y Alfonso Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Cecilia Rojo Cantos y su hijo Matías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Eugenio Rojo Cantos, Alejandra Lima y sus hijos Ruth Alejandra, Nicolás, Lucrecia Constanza y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Pety y Eduardo Cantos, sus hijos Diego, Mariana, Fernanda Cantos e hijos politicos Sandra y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Que nuestro Señor reciba su alma y le permita gozar de la paz y el descanso eterno. Victor Santiago Sosa, Mirian Moran de Sosa y sus hijos Kikí, Gustavo y Carolina, acompañan a sus hijos Enrique y Juan Jose en este doloroso momento. Ruegan oeraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Gustavo Sosa Morán, su Sra. Roxana Martinelli participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Enrique, Juan José, Carolina Sosa Morán y sus nietos Manuela y Santiago en este momento doloroso. Ruegan su descanso en paz.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Miriam Gabriela, Sosa Morán, Florencia A. Villada Sosa, Rocío Villada y Guillermo Carreras. Acompañan a sus hijos en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. María Rosa Cantos, Rubén Ainete, Luciana Ainete, Emanuel Ainete y Emiliano Ainete Cantos participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Anita. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus sobrinos Carlos Ricardo Tragant, Marcela Pinto y Facundo Tragant Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su sobrina Norah Carabajal de Cáceres, junto a su esposo José Manuel, sus hijos Mercedes y José y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su tía quien fue para su madre una verdadera hermana. Con mucha nostalgia y profundo cariño, comparten el dolor de toda su familia y elevan oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Pedro Cura y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia en estos momentos de dolor.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Ricardo Cruz, Susana Abud y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos y ruegan una oración en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Recíbela Jesús en tus brazos, dándole todo tu amor, como ella supo dar en esta vida terrenal. Mario Ernesto Osorio, su esposa Ofelia Meneghini y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Porota. Descansa en paz. Besos al cielo.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. María Mercedes Vittar de Anelli, Omar G. Corti, Claudia Cáceres e hijos; Daniel Cáceres y Adriana Albe y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Lucy Pérez Mayoral participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a Chiqui y familia por la desaparición física de su mamá. Que el Señor la recoja en su gloria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Compañeros de ANSES de su hija Gladys Anelli; José Pappalardo, Silvia Coronel, Enrique Umlan, Graciela Azar, Nanci Bravo, Selva Saavedra, Viviana Leal, Fernanda Díaz Cruellas, Matilde Rojas y Liliana Azar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. ¡De Dios viene toda misericordia! Sus vecinos Rosa Cura de Laprida, Delia de Ulman y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Gladys.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Paco Carabajal y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Porota, rogamos al Señor una pronta resignacion para sus hijos y nietos y oraciones.

CARRIZO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sandra, Sayago y flia, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CHÁVEZ, JULIA VALERIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/18|. Querida amiga dejaste una huella en cada momento y lugar que compartimos. Tus amigas Elisa Grimberg, Maria Teresa Vazquez y Myriam Maatouk y respectivas flias., acompañan a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Marta Larguía con gran afecto despide a Carlos y acompaña a sus hermanos Estela, María Eugenia y Aldo. Elevan oraciones en su memoria.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Mario A. Sily te despide con tristeza y dolor, pero atesorando en mí nuestra amistad sincera y afectuosa de tantos años. Acompaño a tus hermanos y sobrinos en tan sentida pérdida y pidiendo por una cristiana resignación de los mismos. Que descanses en la paz y en los brazos de nuestro Señor amigo querido. Que así sea.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus amigos del barrio: Yiyi, Pelucho, Silvia, Lita, Negro, Mocho, Fernando, Mario, Raulito, Pablo, Pibe, Hugacha, Titi, Marcelo, Manuel, Julia, despiden a su querido amigo de años, que Dios lo tenga en la gloria.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Rodolfo Legname participa el fallecimiento del hermano de su amiga Jenny. Eleva una oración por su eterno descanso.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus colegas, Dres. Adriana y Mario Tejeda. Ruega oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Héctor Mulki y sus hijos Anahi, Diana, Virginia y Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ CORONEL, FILADELFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su esposa, sus hijos, sus nietos, bisnietos y yernos ruegan por eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados en cementerio de Villa Zanjón. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su esposa Dominga Alicia Pérez, sus hijas Miriam, Alicia, Gladis, Silvia y Mónica, sus hijos políticos Cacho, Luis, Daniel, Luis, nietos y bisnietos. Que brille para el la luz que no tiene fin, que su alma descanse en paz. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su esposa Dominga Alicia Pérez, sus hijos Miriam, Alicia, Gladys, Silvia y Mónica, hijos pol., tios, nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus hijos Alicia y Cacho Ruiz, sus nietos Claudia y Andrés. Ivana y Mario, Romina y Gustavo, sus bisnietos Alejo, carlos, Francisco y Tomás. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus hijos Mónica y Daniel, sus nietos Catalina e Ignacio. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su hija Myriam Morales, sus nietos Nicolás y Johana Lacour, Florencia Dib, Poli Salto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su hija Silvia Morales, su hijo político Luis Ianniccari, sus nietos Emanuel y Micaela Iannicari, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su cuñada Juana Pérez, su sobrina Alejandra. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Verónica Barraza, Marcela Raimundi, Titi Sández y Nancy Rodríguez participan el fallecimiento del padre de nuestra compañera Alicia. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Mónica Nader, Salvador Tasca y Noelia García participan el fallecimiento del padre de Alicia Morales.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Emilio Fonzo y Sra. participan en el fallecimiento del padre de Alicia Morales.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "El ya no vive, pero su cariño nos acompaña y protege. Si nuestros ojos no pueden verlo sea por lo menos siempre el objetivo de nuestro recuerdo, si no podemos hablar con él, jamás dejemos de hablar de él, volveremos un día a verlo, pues nuestra esperanza está llena de inmortalidad". (Sn. Ambrosio). Acompañan a la flia, sus vecinos y amigos: Chicha Gorostiaga, Dori Velligra, Lila Gorostiaga y flia, su ahijado Daniel Gorostiaga, flia,. Araujo, Rosa Coronel, Mabel Antón, Marcela Orieta, Chiqui Villalba, flia Kaliski, Moni Vazquez y flia, Mariana Avila, Mary Coria, Salazar Ibarra y flia, Mayi de Argañaraz y Luisa Olivera y flia, Susana Paz, Terrera y flia, Fany Ledesma y Silvia Chazarreta.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio SA. participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y compañera Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Luis Caro y Tete de Pappalardo participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y compañera Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Familia Ibarra Salazar participa con dolor el fallecimiento de su amigo Romualdo, y acompaña a su esposa Domi e hijas en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. El Grupo Mama Antula de la parroquia Santo Cristo participa con dolor el fallecimiento de Romualdito, esposo de nuestra compañera Domi. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Dora Villagra, sus hijas Gimena y Cynthia Flores participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Fabiana, Dante, Juan y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus amigos Pancho y Nene Salto, sus hijos Poli, Valeria,Fran y Nino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, BLANCA DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su esposo Luis Ávila. Sus hijos Lucho Ávila, Ricardo Ávila, Ramón Ávila, José Ávila, Adriana Pavón y Alejandra Pavón y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en cementerio La Piedad. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

PAVÓN, BLANCA DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hija Adriana, sus nietos Cintia, Dani, Walter, Maxi, Rocío, José, Ludmila, Ángeles y Bianca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, BLANCA DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su madre política Virginia, sus hermanas políticas Catalina, Pori, Negro, Mary, Mirta y Irma; concuñados Heberto, Quito, Rubén y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONCIO SUÁREZ DE SIALLE, MARÍA INÉS (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció 25/1/18|. Alfredo Gabriel Saad, Reina Gubaira de Saad y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PONCIO SUÁREZ DE SIALLE, MARÍA INÉS (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció 25/1/18|. Sr. Roberto Abdala Saad, Yolanda Tonani de Saad y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus sobrinos Negri de Matach e hijos, Roberto Matach y flia., Horacio Matach y flia., Norma Lidia Matach y Héctor Campos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nora y a Silvia y a sus respectivas familias ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Nené de Cuadros y flia., acompañamos con cariño a sus hijas y ofrecemos oraciones por el eterno descanso de la apreciada Mirna.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Eugenia Vaccari, sus hijas Isabella y Giuliana participan el fallecimiento de la mamá y abuela de sus amigas Norita y Guadalupe.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". César Nelli y familia participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Nora y Pablo.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Ema Ledesma y su hija Luciana participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Norita.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Acompañan a sus hijas, nietos y familiares en este momento de dolor. Alicia Blanco Cardoso e hijas desean que Mirna descanse en paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Dra. Silvia Tahhan participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Daniel Murad y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. María Waldina Agüero de Rigourd, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Emilio Murad y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en memoria de su inolvidable amiga Mirna. Que descanse en paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Silvia Ledesma de Aranda y Luis A. Aranda, participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Nora. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Juan Osvaldo Deltrozzo, Inés M. Ávila y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Mirna, y acompañan a la familia con inmenso cariño, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus amigas Rosita Pascual, Ana Casabella, Estela Guadagnoli, Lili Jozami y Ana Gauna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Querida Mirna tu sorpresiva muerte nos llena de un profundo dolor, que Dios proteja a tus hijas y nietos es nuestro deseo. Silvia Ledesma y Fredy Aranda. Ruegan oraciones en tu memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Amiga y compañera de su hija Nora; Ana María Pécora y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Graciela Provera de Di Piazza junto a sus hijos Andrea y Juan, Carolina, Male y Pablo y nietos participan su fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su flia.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Amigas de su hija Nora; Flavia Peralta, Sandra Zanni, Zonia Guzmán, Ivi Ledesma, Claudia Perea, Mónica Paz, Mónica González y Silvia Jaime, participan y acompañan en estos momentos tan difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus vecinos y amigos Adriana Ledesma y José Herrera, acompañan en el dolor a sus hijas Nora y Silvia y respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Carolina Polti de Rojas y Tita Cejas, participan el fallecimiento de su querida amiga y acompañan con afecto a sus familiares. Ruegan al Altísimo que los bendiga y que ayude a mitigar tanto dolor.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Carlos Corlli, sus hijos Carlos A. Corlli, hija política Beatriz Lobos, nietas Delfina, Isolina y Clementina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "El Señor es mi pastor en verdes prados me hace descansar". Carlos Allall, Mirta Allall de Ledesma, Oscar Allall y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Alumnos integrantes del Taller de Memoria y Calidad de Vida a cargo del Dr. Carlos Ferreres, lamentan profundamente el fallecimiento de la compañera Dra. Edith Mirna Russo de Matach. Ruegan por la cristiana resignación de sus hijas y demás familiares y el eterno descanso de su alma.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Amalia Filippa (a), Rolando Filippa (a) y Esmeralda Filippa (a) participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Nora y Silvia y nietos en este momento de dolor.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Fuiste muy importante en mi vida y aunque ya no te tenga a mi lado, quiero que sepas amiga mía, que siempre te tendré en mi corazón. Tu amiga Chyna Filippa (a).

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus ex compañeros de SMAUNSE acompañan a sus hijas Nora, Silvia y nietos en estos tristes momentos. Elevan una oración en su querida memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Elsa Di Piazza acompaña a sus hijas Norita y Silvia, a nietos y demás familiares en este momento de tanto pesar e invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 en la Iglesia Catedral.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Carlos, Marta, Julio y Cristina Martin y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Marcia Arias, Rodrigo Bulacio y Sebastián Bulacio, acompañan con profundo afecto a Nora y Silvia. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Lic. Ana Z. Luna de Marcos e hijos, participa el fallecimiento de su amiga y vecina Edith y acompañan a sus hijas ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Compañeras del Turismo F.A.S. de la primera hora despiden con dolor a la querida Mirna, acompañan a su familia en estos momentos sorpresivamente dolorosos y elevan oraciones en su querida memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Lucy Kobylañski de Peralta despide con profundo dolor a su amiga, secretaria de la CD del Turismo F.A.S. de la primera hora quien, con disciplina, entusiasmo, alegría y fe, compartiera la organización, social, recreativa, cultural y religiosa que permitiera a sus colegas y esposas pasar vacaciones inolvidables, estrechar lazos de amistad, renovar el espíritu. Desde cantar en el ómnibus, para amenizar el camino, hasta subir al cerro, para llegar hasta la cruz, formó un grupo activo y sociable que encontró en la solidaridad y la organización, una manera de convertir un espacio serrano sin mayores atractivos en un foco de unión, fraternidad, alegría. Descansa en paz, querida amiga. ¡Gracias!

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Julio Bridoux, Martha de Bridoux, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago, Maria Eugenia y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga Mirna y acompañan a sus hijas Norita y Silvia y en este triste momento. Que su alma descanse en paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. María Soledad Miguel y su esposo Augusto Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y se unen en su dolor familiar.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. La señora Ive Pérez Mosca de Miguel, sus hijos Gabriela y Luis, Gabriel y María del Carmen y Soledad y Augusto participan el fallecimiento de Mirna con mucho dolor y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su esposa Emilia Elizabeth Carrillo, sus hijos Rodrigo, María, Fernando, Luciana, nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio Parque la Paz. Casa de duelo sala vip Servicio Iosep. ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hermana política Chiquita Carrillo de Medina y sus hijos Marisa, Susana y Caio, Maria Silvia, Lali y María Teresa, Gaby, Alvaro y Anita, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. "Él te cuida al salir y al regresar, ahora y para siempre." Mirtha Soria de Gómez, sus hijos Juan, Sandro y José participan con dolor, su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en esta irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belén, despiden con profundo dolor a su querido primo Rody. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llano y no llores si me amas". Su esposa Cachi, sus hijos Daniela, Fernando y Myriam; su nieta Milagros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse 1 año de su partida.

FERNÁNDEZ, AURELIO JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.)|. Al cumplierse 3 meses de su fallecimiento tus padres, hermanos, cuñados y sobrinos, primos, amigos invitan a la misa hoy a las 200.30 en pquia. San Josédel Bº Belgrano.

GAMIETEA, RAÚL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Cada día, cada noche, tu recuerdo está presente. Tus anécdotas y tus ocurrencias, tu andar lento, tu bondad, tu amor infinito, tu generosidad y humildad sin límites. Cuanta bendición haberte tenido entre nosotros, en tu paso terrenal. Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos; su hija en el afecto invita a la misa a realizarse hoy a las 21.30 en la Pquia. San José de barrio Belgrano, al cumplirse 15 meses de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, ROSA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/16|. Sus hermanas Patro y Mirta, sus cuñados y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en Catedral Basílica, al recordarse dos años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ROSA AURORA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/16|. Han pasado 2 años de tu inesperada partida, le pido al Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón, dejaste un gran vacío difícil de llenar. Tus amigos de la calle San Martín que no te olvidan: Norma, Peluza, Chuni, Juan Cáceres y Negrita Sosa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia de Sumampa.

LOMBARDO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/04|. Señor dale el eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Betty, sus hijos Marta, Tano y Tito, sus nueras, nietos y bisnietos invitana a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Cuchi, ya pasaron seis meses de tu partida ... hoy y siempre estarás en nuestros recuerdos. Esos momentos llenos de risas, alegría, riendo juntos. Su esposa Noemi, hijos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa hoy 20.30 en la parroquia La Inmaculada.

ROLDÁN DE TOLOZA, PAULINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/12|. Su esposo Rodolfo, sus hijos Rody, Daniel y José y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 en Catedral Basílica, al recordarse seis años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, LUIS GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/00|. Fuiste un gran esposo, un gran padre y sobre todo una gran persona, cuidaste de nosotros siempre y nos regalaste lo mejor de vos. Te extrañamos y te queremos mucho. Su esposa Julieta, sus hijos, nietos y bisnietas invitan a la misa que se realizará en el Santuario Santa Rita hoy a las 20.30.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CÁCERES, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Walter, Vanesa, Luis, Pablo, Erika, hijos pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum en el cementerio La Esperanza (Clodomira). ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CAMPOS, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Justo Ramón y Adelina González, h. pol. Bety y José Luis, nietos Gustavo, Viviana, Sonia, Daniel, Marcela, Jose María, Mauricio, Marcelo y Luciana, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el Cementerio la Misericordia cob. (CIRSE) EJERCITO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162. T. 421-9787.

CAMPOS, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Nena y José Luis, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Nene, Betty, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus nietos Dany y Lili, bisnietos y tataranietos Franchesco y Máximo Flores, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Amigos de su hija Nena: Chichi, Raúl, Carlos, Coco, Lili y familia, partiicpan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Omar, Graciela, Marta, Rita, h. pol. Graciela Ibarra, Carlos, Camiña, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Servicio Union Ferroviaria. ORG,. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DÍAZ, MARCOS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Participan en su memoria, su mujer Elma Paz y sus hijos Yayi, Hichi, Loche, Tona,, Antoneco, Florencia, Itu, Fabián y Mele. Sus restos serán inhumados el 28/1/18 a las 11 hs en el cementerio Los Romanos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ÁVILA, FERNANDA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Daniel y María y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús - Forres. Cob. HAMBURGO Cia. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

ÁVILA. FERNANDA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Chonono y Kiky participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en la localidad de Forres, Sagrado Corazón de Jesús, previo oficio religioso en la Pquia. San Isidro Labrador a las 10 de la mañana. C/D sala velatoria de Coop. Agua Potable, Forres.

GONZÁLEZ, ELVA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus hijos Hugo, Kiko, Fabio, Negro, Tony, Julia, Lita, Moni, h. políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Monte Quemado, Dpto. Copo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MONTES, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijos Seferina, Benicio, Cristina, Nieves, Marcelina, Rosa, Marcos, Martín, Omar, nietos Jorge, Omar, Martina y demás familiares. Sus restos serán inhumados a las 10.30 en cem. Garza. Iosep. EMPRESA SANTIAGO.

SÁNDEZ, MIGUEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su esposa: Silvia Ontivero, sus hijos: Alejandra, Belén y Efraín Sandez, part. con dolor su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. local. Osprera - Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sus primos Teresa, Sara, Elena y Rogelio Stone Montenegro y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Luis Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sociedad Rural, Quebrachales Tintina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Pabla García, César y Marta Arques acompañan en este difícil momento a sus hijos y familiares. Ruegan por el eterno descanso de la estimada Ada.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante, mueren en el Señor". Sus amigos, junto al dolor de la familia: Walter R. Sialle, Marcela Paradelo Ortiz, sus hijas Tamara Maia, ruegan a Dios, consuelo y paz interior. Oran por su eterno descanso.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Graciela Medina de Barquín y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Mariano, Antonio y Aldo Cinquegrani y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Participan su fallecimiento la Sra. Nélida Juárez y su hijo Aldo Barrera.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sra. Mirta Pastoriza y flia. participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos Luis y José y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. María del Valle Sgoifo y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y hermanas políticas en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda la familia.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo y Silvia Tournour; Eugenio y María Rosa Avendaño; María Cecilia y Fernando Montenegro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin" . La familia de Enrique Nasif Saber acompaña a toda su familia en este dolor recordándola a la querida Adita con cariño.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Poli Nasser acompaña a sus primos José, Claudia, Fernando, Karina, Héctor y Javier en esta dolorosa pérdida de Adita, su mamá. Ruega al Señor la tenga en su presencia que es la Luz que ilumina nuestra vida.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Daniel Cremaschi y familia acompañan a su hija Karina en tan doloroso momento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia e hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Humberto Filippi, Teresita Meleán y sus hijos participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Los amigos de sus hijos, Aldo, Mariano y Antonio Cinquegrani y sus resp. flias, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Dr. Luis Raed y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y consuelo a toda su familia.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Lucciana Cremaschi, Milos Bahr y su hijo participan con dolor su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Bruno Senki y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Luis Gelid y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. ADELFRI - Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Luís Gelid y elevan oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Walter Jerez, Cecilia Basbús y Edgardo Jerez acompañan a Karina, Pepe y demás seres queridos en este difícil momento. Elevan oraciones pidiendo por el eterno descanso de su alma.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Silvina Díaz, Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este triste momento en especial a nuestras queridas tías Estela y Tere. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Emilio Cica y Margarita Font participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia con respeto y consideración. Quimilí.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Escribanos y personal del Registro Notarial 24 de la ciudad de La Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Karina y a toda su familia.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. CPN María Isabel Pérez Nazar de Uardene y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Cdor. José Gelid e Ing. Luis Gelid. Ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. María Caporaletti de Paz, sus hijos Julio, Alberto, Sara, José, Susana, Valeria, Liz y David y respectivas familias acompañan a la querida familia Gelid en este difícil momento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. CPN Marcela Alejandra Laprida y flia, acompaña a su amiga Claudia en tan doloroso momento. Querida Claudia que desde el cielo ella siempre te bendiga y te proteja. Elevamos oraciones por el eterno descanso.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Directivos de la empresa EDESE SA participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Ricardo Torresi, Claudia Sánchez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la CPN Claudia Gelid. Eñevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Gustavo Sarquiz y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. CPN Martín Ignacio Gallardo y Lic. Mariana Tarchini Castelli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. La gerencia de sucursales del banco Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera CPN Claudia Gelid.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Diputada nacional Estela Mary Neder, participa con dolor su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Ing. Graciela del Valle Leguizamón, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Luis Gelid. Ruegan oraciones en su memoria.