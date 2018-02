Rossi: "La Ducati es la mejor moto"

Fotos RENDIMIENTO. Valentino Rossi, con Yamaha, logró el octavo puesto en el tercer día de test en Sepang.

01/02/2018 -

Valentino Rossi se marchó de Malasia relativamente contento. Ayer no tuvo su mejor día, con sensaciones peores que las dos jornadas anteriores, pero cree que van por buen camino.

"No sabemos con exactitud qué ha pasado, pero no es la primera vez que nos pasa. En el test de noviembre, por ejemplo, sin cambiar nada de un día para otro, cambia todo. Hoy rodé con la misma moto de ayer, con la misma configuración y las mismas gomas. De hecho, eran las de ayer, pero el resultado no fue el que esperábamos", explicó el italiano.

"Esperaba mejorar mi tiempo, pero no lo logré. ¿Que fue por las gomas? No sabría. ¿Que la temperatura era más alta? Uno o dos grados. No digo que estoy preocupado, pero querría saber por qué a veces pasan ciertas cosas. Hemos recogido los datos, pero, por ahora, no tenemos ni idea", agregó.

Balance

Pese a todo, Valentino se mostró conforme. "La nueva moto sigue gustándome. Aunque hoy hayamos tenido más dificultades, pude tener un buen ritmo y fueron tres días positivos. De todos modos, la situación es mejor que el año pasado, también en las sensaciones con neumático usado".

Por último, se refirió a la vuelta de Lorenzo. "Jorge ha hecho un gran trabajo y seguramente será competitivo. También, probablemente, porque, ahora mismo, la Ducati es la mejor moto. Sin embargo, veo, sobre todo, que hay una situación muy igualada en cuanto al ritmo. Los primeros siete u ocho pilotos tienen un ritmo parecido. Si la carrera fuera mañana, habría en cabeza un gran grupo al estilo de Moto3, pero lo más importante es nosotros estaríamos ahí luchando".

