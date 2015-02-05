CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Febrero 2018
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
02/02/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.15 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 GOLPE AL CORAZÒN
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 CICLO DE COLECCIÓN
16.00 LA TOCATA
17.00 DE A DOS
17.30 ESTUDIO ABIERTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. WEBER BAHÍA - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. WEBER BAHIA (R)
CANAL 4
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
02.25 PROFECÍA SANGRIENTA
04.07 EL PACTO 2
05.57 AMOR EN JUEGO
08.02 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
09.33 ¡ADIÓS, LENIN!
11.56 SI TE CASAS... TE MATO
13.51 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
16.05 EL CÓDIGO ENIGMA
18.23 AMIGOS CON DINERO
20.05 AÑO BISIESTO
22.00 QUISIERA SER MILLONARIO
TNT
02.33 HOSTEL
04.08 MÁXIMA PRECISIÓN
05.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.48 UN LOCO SUELTO EN NUEVA YORK
08.21 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
09.57 EL PATRIOTA
12.47 EL SUPERAGENTE 86
14.42 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
16.54 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS
16.55 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
19.05 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS
19.07 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
23.53 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
01.46 UN HOMBRE DIFERENTE
TCM
00.30 CALLES DE FUEGO
02.15 LA LEY DE LA CALLE
03.55 MI PERRO SKIP
06.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.14 EL TERROR DE LAS CHICAS
12.59 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
14.41 CALLES DE FUEGO
16.23 EN BUSCA DE UN SUEÑO
18.17 MI PERRO SKIP
20.04 EVOLUCIÓN
22.00 HECHIZO DEL TIEMPO
23.54 UNA PAREJA EXPLOSIVA
SPACE
01.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
02.46 LOS INTRUSOS
04.23 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS II
06.24 BREAKING NEWS
08.02 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
11.18 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS DOS TORRES
14.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
18.08 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE MEDIANOCHE
20.07 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
23.52 LOS INTRUSOS
A DÓNDE IR
NODO TECNOLÓGICO
(PARQUE INDUSTRIAL)
HOY, A LAS 21, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME “VOLVER AL FUTURO II”. ENTRADA GRATUITA.
LIBRERÍA DIMENSIÓN
(LA PLATA Nº 171)
HOY, A LAS 22.30, JAZZ GITANO CON CARAVAN.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD SANTIAGO
MAÑANA, A LAS 21.30, PRESENTACIÓN DE VARANOS.
BELLAS ALAS
+ HOY, A LAS 22.30, ERNESTO VILLAR Y EDUARDO SCRIMINI PRESENTARÁN “2X1”. FOLCLORE Y ROCK.
+ MAÑANA, A LAS 22.30, NOCHE DE KARAOKE Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)
TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D).
AVENTURA (ATP)
02/02- 17.00 (Cast) 19.30 (Cast)
JUMANJI. EN LA SELVA (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
21.45 (subt)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
02/02 - 18.00 (Cast)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
21.30 (subt)
TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).
AVENTURA (ATP)
02/02 - 16.20 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
20.15 (cast) 22.20 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)
AVENTURA (ATP)
02/02 - 18.00 (Cast)
EL PÁJARO LOCO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
07/02 19.40 (subt)
APUESTA MÁXIMA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)
22.00 (subt)
COCO (2D).
AVENTURA (ATP)
02/02-17.30 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22.30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP CASTELLANO 2D
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)