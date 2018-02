CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Febrero 2018

02/02/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.15 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÒN

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN l

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 CICLO DE COLECCIÓN

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 ESTUDIO ABIERTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. WEBER BAHÍA - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. WEBER BAHIA (R)





CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

02.25 PROFECÍA SANGRIENTA

04.07 EL PACTO 2

05.57 AMOR EN JUEGO

08.02 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

09.33 ¡ADIÓS, LENIN!

11.56 SI TE CASAS... TE MATO

13.51 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

16.05 EL CÓDIGO ENIGMA

18.23 AMIGOS CON DINERO

20.05 AÑO BISIESTO

22.00 QUISIERA SER MILLONARIO





TNT

02.33 HOSTEL

04.08 MÁXIMA PRECISIÓN

05.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.48 UN LOCO SUELTO EN NUEVA YORK

08.21 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

09.57 EL PATRIOTA

12.47 EL SUPERAGENTE 86

14.42 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

16.54 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

16.55 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

19.05 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

19.07 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

23.53 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

01.46 UN HOMBRE DIFERENTE





TCM

00.30 CALLES DE FUEGO

02.15 LA LEY DE LA CALLE

03.55 MI PERRO SKIP

06.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.14 EL TERROR DE LAS CHICAS

12.59 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

14.41 CALLES DE FUEGO

16.23 EN BUSCA DE UN SUEÑO

18.17 MI PERRO SKIP

20.04 EVOLUCIÓN

22.00 HECHIZO DEL TIEMPO

23.54 UNA PAREJA EXPLOSIVA





SPACE

01.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

02.46 LOS INTRUSOS

04.23 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS II

06.24 BREAKING NEWS

08.02 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

11.18 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS DOS TORRES

14.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

18.08 TRANSSIBERIAN. EL EXPRESO DE MEDIANOCHE

20.07 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

23.52 LOS INTRUSOS

A DÓNDE IR

NODO TECNOLÓGICO

(PARQUE INDUSTRIAL)

HOY, A LAS 21, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME “VOLVER AL FUTURO II”. ENTRADA GRATUITA.

LIBRERÍA DIMENSIÓN

(LA PLATA Nº 171)

HOY, A LAS 22.30, JAZZ GITANO CON CARAVAN.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD SANTIAGO

MAÑANA, A LAS 21.30, PRESENTACIÓN DE VARANOS.

BELLAS ALAS

+ HOY, A LAS 22.30, ERNESTO VILLAR Y EDUARDO SCRIMINI PRESENTARÁN “2X1”. FOLCLORE Y ROCK.

+ MAÑANA, A LAS 22.30, NOCHE DE KARAOKE Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D).

AVENTURA (ATP)

02/02- 17.00 (Cast) 19.30 (Cast)

JUMANJI. EN LA SELVA (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21.45 (subt)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

02/02 - 18.00 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

21.30 (subt)

TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).

AVENTURA (ATP)

02/02 - 16.20 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

20.15 (cast) 22.20 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)

AVENTURA (ATP)

02/02 - 18.00 (Cast)

EL PÁJARO LOCO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

07/02 19.40 (subt)

APUESTA MÁXIMA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

22.00 (subt)

COCO (2D).

AVENTURA (ATP)

02/02-17.30 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22.30 (subt)

HÍPER LIBERTAD

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)