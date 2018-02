FÚNEBRES | 4 de Febrero de 2018

04/02/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Marta Isabel Herrera

- Francisco Javier Pereyra

- Amanda Olinda Del Pino (Clodomira)

- Ilda Margarita Campos

- Mercedes Ortilia Lorenzo de Simonetti

- Ana María Chaparro

- Mariela Amalia Ferreyra (La Banda)

- José Ramón Miranda (Sachayoj)

- Luisa Alejandra Ovejero de Oroná (Choya)

- Gladis Edith Del Castaño (Córdoba)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, ILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sus hijos Clara, Lucía, Aldo, Carlos, Miguel, Marcela, Andrea, hijos políticos Miguel, Marcelo, Carolina, Silvia, Javier, nietos, bisnieto y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Iosep. - Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE- La Plata 162- Tel. 4219787.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. "Has partido, te has ido, pero no de mi corazón y de mis recuerdos. Tu corazón aún vive en el mío, porque no importa donde me encuentre, yo siempre te llevo conmigo". Su hija Carina, su hijo político Gustavo y sus nietos Facundo, Mariana y Nahiara participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sus hijos Ana, Alicia, Carina, Antonio y Carla, sus hijos políticos Gustavo y Carlos, sus nietos Gastón, Matías, Facundo, Mariana, Juliana, Irene, Juanchi, Valentina y Tomás, sus bisnietos Sofía y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sus hijos Chiqui, Alicia, Carina, Toño, Carla, H. pol. Gustavo, Paola, Carlitos, nietos, bisnietos, demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 9. Casa de duelo Pedro L. Gallo 398, sala Nº 2 SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Dr. Eduardo Enrique Cosci participa con dolor el fallecimiento de la señora Ana y acompaña a Alicia en el dolor.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Dr. Luis Enrique Milet acompaña en estos difíciles momentos a Alicia y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Todo el equipo de personal administrativo, técnicos y médicos del Instituto del diagnóstico de S.E. acompañan a Alicia y familia en estos momentos de pesar.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Dr. Ernesto Antenor Álvarez, la despide con profundo pesar y acompaña a Alicia y su familia con mucho cariño.

HERRERA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Su esposo Carlos Atilio Villalba, hijos Gabriel, Cintia y Elías, nietos Victoria, Lautaro y Santino participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del empleado Villalba, Gabriel Armando. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sus hijos Manuel Ramón, María Mercedes y Hércules, sus hijos pol. María Elena, Luis Alberto y Analía, nieto y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su hijo Miguel Ramón Simonetti, Maria Elena Casaubon y sus nietos Miguelito, Gabriela y Maxi, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su hijo Hércules Domingo, Analia Fernandez y sus nietos Yeny,Germán, Giuliana y Alvaro, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Querida Oti, esposa, madre, abuela y amiga ejemplar, viviras por siempre en el corazón de tus hijos y nietos. Descansa en paz Viejita querida, al lado de tu eterno amor. Sus hijos y nietos, Gringo, Analia, Jennifer, Germán, Giuliana, Alvaro y Guadalupe.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana política Yolanda Rodero de Lorenzo, participa con dolor su fallecimiento.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su sobrino y familia Carlos A. Lorenzo, Graciela del V. Matach, Paula Belen y Carlos Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Lic. María Teresa Lagares y sus hijos Carolina Andrea, Agustin y Pablo Lorenzo despiden a su tía abuela y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Dr. Ricardo Tevez, su esposa Marisa Toloza de Tevez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amigo Gringo y Analía. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Ángel Domingo Cuba y Sra. Laura Saad e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Alfredo Auat, Nori Cheeín de Auat e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Daniela Pallioto y Lucy Hilal participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Mari.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Lilia Susana Cañete, participa el fallecimiento de la mamá de su amiga Maria Mercedes y eleva oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Aída Teresa D'Aloisio y Carlos Guido Filippa participan el fallecimiento de la mamá de su amiga María Mercedes y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Olga Jiménez, Tomas y Luis Rossi y sus respectivas familias, despiden a la tia Otilia y acompañan un gran abrazo a los primos y flia.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Maru Jiménez, Luis, Matías, Javier y Germán, despiden a tía Oti con mucho cariño.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Ignacio Bolzón y Sra., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Renato Bolzón participa con profundo dolor su fallecimiento y ruego una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Agustín Bolzón y familia acompañan a su hijo Gringo y familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Franklin Abalos y familia, participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Luciana Gorosito y familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|.Sus sobrinos Marta Epstein, Carlos Epstein y Mariela Luna y Susana Santillán con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Ortilia. Acompañan a sus hijos y nietos.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Anita Gomez de Argañaraz y familia, acompañan con afecto a Mercedes, Migui y Gringo ante tan dolorosa pérdida.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. El equipo de Fútbol de Cs. Económicas, acompaña en este doloroso momento a su amigo Gringo.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Pelusa Gómez Espeche, Gabriela, Andres e Ignacio Simonetti y flias, participan el fallecimiento de la querida Ortilia y acompañan en su dolor a toda la familia.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Enrique Anna, Elena Piñon y sus hijos Guadalupe y German, Gabriel y Sofía. Ruegan una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. César Francisco y Ana Graciela Simonetti junto a su flia. Ricardo, Lucía y Juan acompañan con inmenso dolor el fallecimiento de Ortilia y ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sebastian Simonetti y Gladis Carrasco, sus hijos Pablo, María Belén y Santiago y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de la tia Otilia y acompañan a sus hijos, hijos pol. nietos y bisnietos en su dolor. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Alejandra Lima, Viviana Ledda e Yris Bettiana Rafael, participan su fallecimiento y acompañan a la profesora María Mercedes y familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Directora del Departamento Académico de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada, Lic. María Mercedes Simonetti. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Directora del Departamento Académico de Matemática de la Facultad antes mencionada, Lic. María Mercedes Simonetti. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Gerentes y socios de Sanatorio Norte SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Su esposa Ana Miranda, hija Soledad, H. político Ricky, nietos, hermanos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEREYRA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Los amigos de su hija Soledad: Elena Estefan y Adrián Belluomini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTUCHO, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. La comisión directiva y socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del protesorero Sr. Hugo Santucho y hermano político de su Sra. esposa Gilda Silvenses. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTUCHO, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Hugo, rogando al Señor lo recoja en su seno y brille para él la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

AZAR CHAPO, MANUEL DEL JESÚS (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Sus hijos Manuel Daniel y Marcelo, su madre Luisa Frías de Azar Bravo, sus hermanos Tiky, Mary, Mechi, Isabel, María de los Ángeles, Luis, Sole y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CÉLIZ, ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Madre querida, ya pasaron once meses de tu partida, pero tu recuerdo sigue intacto, te extraño intensamente, el dolor no cesa. Cuanta falta nos haces, siempre te amaremos. Sus hijos Cacho, China, Héctor Mariela y sus familiares, sus hermanos José, Guido, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 21 en la Pquia. San Roque.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposa María Cristina Vergottini, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen a todos aquellos que acompañaron en este doloroso momento e invitan a la novena que se está realizando en la Catedral Basílica, a las 20.30, hasta el martes 6 de febrero.

DÍAZ DE GALVÁN, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/16|. Madre a dos años de tu partida, a dos años de vivir día a día sin tu presencia. Tu recuerdo permanece vivo en nuestros corazones. Te extrañamos tanto madre y extrañamos las charlas cortas y esos consejos que tú nos dabas y hoy nos sirven para enfrentar la vida. Te llevaste tu sonrisa, tu buen humor y ese compañerismo, que hace resaltar tu ausencia y por la cual nuestros corazones están tristes. Su poso Ramón Galván, sus hijos Guillermo, Norma, Claudia, Gustavo, Walter y José invitan al responso que se realizará hoy a las 10 en el cementerio La Piedad y a la misa a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle. Se ruega una oración en su querida memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado, así el lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto". Su esposa Olga, sus hijos José y Georgina, Lourdes, Alicia y Nicolás, sus amados nietos: Luciano y Lisandro, Martina y Lautaro, Camila e Isabella, hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a la santa misa a celebrarse hoy a las 21 en la parroquia San Roque, al cumplirse seis meses de su fallecimiento.

JUÁREZ, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/16|. Tu fiel compañera de tus últimos años Olga Gómez, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 1 año y 7 meses de su fallecimiento.

LESCANO, OMAR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Al cumplirse el sexto mes de su fallecimiento, sus hermanos Oscar y Georgina, familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Rogamos porque el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Su esposa Dominga Perez, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Señor reciba el alma de tu hijo Romualdo y dale el descanso eterno. Su hija Silvia, su hijo politico Luis Ianniccari, sus nietos Emmanuel, Micaela, Agustina y Leo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "Padre querido nuestro Señor te llamó y hoy estás en su morada donde no hay tristeza, ni dolor". Su hija Mónica, su politico Daniel Ortiz, sus nietos Catalina e Ignacio, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija Gladys, su hijo político Luis Montoya, nietos Claudio, Candela y Sofía, y su bisnieto Rodrigo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MORALES, DOLORES ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Que dolor padre nos dejaste, no tengo palabras para decir esto que estamos pasando. Le pido a Dios que te tenga en gloria y tengas el descanso eterno. Tu hija Alicia y Cacho, sus hijos Claudia y Andrés, Ivana y Mario, Romi y Gustavo, sus nietos Alejo, Carlos y Francisco Torrilla Ruiz, Tomás Pereyra Ruiz invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo Bº Mosconi. Siempre te vamos a recordar Viejo querido y que brille para ti la luz que no tiene fin.

PONCIO DE SIALLE, MARIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sus hijos Ani y Eduardo, sus hijos polÍticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RAAB, ALFREDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/15|. Tus hijos Delia y Manuel Héctor Álvarez, Nélida y Miguel Angel Barrera Martinez, Carolina, Lucrecia y Carlos Abdala, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy en Catedral Basílica a las 20,30 hs con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DEL PINO, AMANDA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su esposo René Antonio Tévez, hijos Walter, Mario, Diego, Cristian, Franco, Claudia, Carlos y Juan José Tévez, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo M/12 L/9 Bº Ricardo Rojas (Clodomira) SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, MARIELA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su madre, esposo, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Le dijo Jesus: "Yo soy la resurreccion y la vida el que cree en mi, aunque este muerto vivirá". Lila Salvatierra, Isabel Luna, Augusta Abdala, Maria Eugenia Abdala y flia. (a), Luis Mariano Abdala y flia, participan el fallecimiento del querido Jaime y que lo recordarán con mucho amor.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Jaime, rogando al Cielo conceda una pronta resignacion a sus familiares.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. El Club Chacarita del Sur, comisión directiva, socios, jugadores y vecinos acompañan a su familia en el adiós a su jugador C-50.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Que el Señor te bendiga y te guarde, te descubra su rostro y te conceda la paz. Griselda Mignani Numa participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando le de cristiana resignación a su esposa, mi gran amiga Moni y familia.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Gladys Juárez de del Pino y familia, acompañan en estas horas de dolor a su querida amiga Mónica, sus hijos, nietos y demás familiares y despiden a Jaime con mucha tristeza, recordándolo siempre por su gentileza, alegría e inmensa bondad. Ruegan por su descanso eterno en brazos del Señor y pronto consuelo para sus seres queridos.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEGUIZAMÓN, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus amigos Ariel Carrizo, su esposa Fernanda Tevez y familia, y sus amigos de Forres, acompañan a la familia en este difÍcil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, JULIA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus hijos Silvia Ramón Lucia Gusti y Sandra, h.pol Sonia Violeta y Roberto, sus hermano Juan Carlos y familia, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio de LORETO. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

MIRANDA, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Sus hijos Carlos Mirian Marcela y Marcelo, sus hermanos, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sachayoj. Dpto. Alberdi - Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162- Tel. 4219787.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Tu recuerdo siempre estará presente entre nosotros. Su esposo Juan Carlos Oroná; sus hijos Carlos, Alejandro, Mario y Sebastián junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y que sus restos recibirán cristiana sepultura hoy (domingo) a las 9 en el cementerio San Gabriel de Villa la Punta. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|.Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Carlos Oroná, su hija política Isabel Tofanelli; sus nietos Carly, Ana y Paula participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Confiamos en tu palabra Señor. Su hijo Alejandro Oroná, su hija política Claudia Barrera y su nieta Julieta participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. En el cielo solo hay paz y quietud. Su hijo Mario Oroná, su hija política Blanca Coronel; sus nietos Benjamín, Victoria y Gerónimo participa con dolor su fallecimiento. Piden a Dios por su descanso eterno. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que descanse en paz. Su hijo Sebastián Oroná; su hija política Ivana Infante; sus nietos Jazmin, Leonel y Yoel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Dale el descanso eterno. Su hermano Orlando Ovejero; su hermana política Azucena Castillo; sus sobrinos Andy, Juan Pablo, Vero y Tamara y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Señor tu eres misericordia y amor. Su sobrina Andy Ovejero; su sobrino político Sebastián y su sobrina nieta Bianca participan con dolor su fallecimiento. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Te vamos a recordar siempre. Su sobrino Juan Pablo Ovejero; su sobrina política Cecilia y sus sobrinos nietos Juan Pablo y Ema participan con dolor su fallecimiento. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Dios nuestro padre cúbrela con tu manto de amor. Su tía Irma Nelida Ovejero y flia participa con dolor su fallecimiento. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Anita y José Luis Gómez participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de gran dolor. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. José María Gómez y familia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares en este duro trance. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Señor recíbela entre tus brazos. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Emilia Chavez y Rubén Leiva participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. El grupo de servidores de la capilla San Antonio de Padua de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre de Carlos Oroná y madre política de Isabel de Oroná, ambos integrantes de este equipo. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que el Señor la tenga a su lado. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. El Señor es mi pastor nada me va a faltar. Pedro Villalba y Luis Mansilla junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. El grupo de servidores de San Expedito (Choya) participa con dolor el fallecimiento de la madre del integrante de este equipo, Carlos Oroná. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Víctor Carmona participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran tristeza. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Cristina Cornejo, Matías y José Aníbal Tofanelli, junto a Negro Cornejo participa con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Mayra Infante, José y Josecito Tofanelli participa con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin, oraciones por tu eterno descanso. Participa con dolor Dominga de Rueda. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre política de la auxiliar de dirección, Isabel Tofanelli de Oroná. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. La asociación cooperadora de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre del presidente de la comisión directiva, Carlos Oroná. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Rogamos por su eterno descanso. Hugo Guzmán y flia, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. "Yo soy la resurrección y la vida". Marta de Guzmán y flia, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que descanse en paz doña Lucy. Quedan sus recuerdos y enseñanzas. Dios brinde consuelo a sus seres queridos. Pablo Lucas Orellana y familia. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Doña Lucy te recordaremos siempre con cariño y emoción. Tus compañeros promotores voluntarios de Pro Huerta de Choya y Guasayán participan con dolor su fallecimiento. Nuestro acompañamiento a la familia. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Doña Lucy gracias por su entrega a la comunidad. Nos sentimos tristes por su partida y acompañamos a su esposo e hijos en el dolor. Equipo Técnico de Inta Frías. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Familia Acosta desde Choya participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. El Señor te llamó y por eso te recibe en su morada de luz y paz. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares ante esta irreparable perdida. Choya.

PALADEA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Participa con dolor su fallecimiento, acompaña a los familiares en este momento de dolor. Ruega oración en su memoria. Marcelo Nazar y familia.

Invitación a Misa

CLEMENTE, ALBERTO RENÉ (Tototo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 04/02/01 y espera la resurrección. "Que Dios te de todo el amor que sembraste en la tierra. Hoy se cumplen 17 años de tu partida al Reino Celestial. Duele tu ausencia, pero te recordamos con una sonrisa por tus bromas, tus ejemplos de buen hombre y padre, fuiste el amigo, compañero, luchador incansable, no claudicaste ante la adversidad. Gracias por los momentos que compartimos junto a ti. Su esposa Segunda, hijos : Alberto, Raquel, Cristina, y Estela Clemente, hijo político Mario y tu nieta Mayra invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con motivo de cumplirse el 17 aniversario de su fallecimiento. Las Termas.