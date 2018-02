07/02/2018 -

CHOYA, Choya (C) Hoy se disputará un nuevo capítulo del certamen Preparación Verano 2018 que es organizado por la Liga de las Instituciones de Frías, en el estadio del Parque Municipal de la Ciudad de la Amistad desde las 20. El programa tendrá el siguiente orden: Tránsito vs. Loma Negra; Hípico vs. Obras; Comercio vs. Social; Policía vs. Polideportivo; Aoma vs. Técnica. Tendrá fecha libre el elenco de La Bio.