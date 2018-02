Diego Maradona criticó a Sampaoli: "Es un mentiroso"

Hoy 15:56 -

Diego Maradona aseguró que si Lionel Messi está "con las luces prendidas", hay "un 60 por ciento de chances de ser campeón" en el Mundial de Rusia, al tiempo que resaltó el "fuego sagrado" de Carlos Tévez, quien está en su carrera por ser convocado por Jorge Sampaoli.

"Estando bien el nene se tapan todas las otras cosas. El problema de la Argentina es el retroceso, que no lo tenemos. Me jode porque a nosotros nos costó mucho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo Messi, le han perdido el respeto a la camiseta de la Selección", lanzó el actual técnico del club emiratí Fujairah.

En una entrevista con Diario Popular, el ex-DT de la Selección cuestionó a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en el plantel que disputará la Copa del Mundial en Rusia.

Mauro Icardi, Lucas Biglia, Leonardo Ponzio y Ángel Di María fueron los blancos de Maradona, quien se mostró molesto con el nivel del combinado nacional.

Consultado por el delantero Gonzalo Higuaín, "el 10" consideró que "sin dudas" debe ser convocado para la máxima cita futbolística y disparó contra Sampaoli: "Lo que pasa es que el técnico es un mentiroso. Nos esconde las cosas y el técnico es el primero que tiene que decir la verdad. Por ejemplo tiene que decir que no tiene un nueve goleador en su lista, aunque lo llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con el Pipa".

"El Pipa es diez veces mejor que Icardi, ese muchacho no sabe nada. De lo que sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS. Por eso para mí el Pipa tiene que tener una nueva chance", agregó.

Respecto del mediocampista del Milan, lanzó: "No tenemos mediocampo. Yo digo, sin ofender eh, Biglia... ¿se habrá imaginado alguna vez vestir la camiseta de la Selección Argentina? Con todo el respeto del mundo que me merece él".

En ese sentido, cuestionó a Ponzio: "No me jodas... Acá lo que tiene que buscar Sampaoli son recuperadores, eso falta. Pero no me jodan, si Ponzio es la salvación de la mitad de la cancha Argentina, estamos hablando de un equipo de Honduras. Y Gago, pobre, no llega, está roto".

Otro de los criticados fue el surgido en Rosario Central y con buen presente en el Paris Saint Germain: "El otro día a Di María le preguntaron cuál era su sueño: 'Ganar la Champions, dijo. ¿Y la Copa del Mundo con la Selección? Así piensan".





Apoyo a Carlitos

En tanto, Maradona respaldó al "Apache", que busca meterse en la convocatoria del técnico oriundo de Casilda.

"Pero claro (que tiene que ser convocado). No es un debate. No tenemos nada más. Estamos rasguñando las piedras para sacar un nueve, uno que desborde. Carlitos además tiene el fuego sagrado, contagia", sostuvo el ex capitán de la Selección argentina.

Sampaoli no podía faltar en la lista de apuntados por el DT del Fujairah: "De él no quiero hablar, primero porque me traicionó y segundo porque quiero que le vaya bien. Porque a mi bandera no la pisotea nadie ni la silba nadie".

Respecto a esa "traición" que acusa, contó: "Nosotros teníamos un proyecto con Sampaoli en el Sevilla. Me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, imaginate lo desesperado que estaba. 'Llamame cuando estés en Dubai y hablamos', le dije. 'No, Diego, el Sevilla te quiere hacer un homenaje’, me dice. '¿Cómo? No me jodas, jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito', le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que él tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. Él quería que yo sea su escudo".

Ante el mar de críticas que agita cada vez que habla, el capitán de la Selección que ganó el Mundial de México en 1986 se mostró desesperanzado de cara al futuro de la celeste y blanca: "Me duele, mucho, pero la realidad es que vamos mal y no le veo salida. El título sería: Después de Messi ¿Qué? Después de Messi, no hay nada".