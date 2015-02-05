CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Febrero 2018
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
Hoy 20:13 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? 15.00 TÓMBOLA VESPERTINA
15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINÚA)
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.40 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
00.00 HOUSE OF CARDS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.50 EL OCÉANO ÍNDICO
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
17.45 TODAS LAS TARDES
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12,00 EN ARMONÍA 1
12,30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13,30 DE A DOS 3
14,00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15,00 EL CLÁSICO NACIONAL “B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA 2
17,00 ESTUDIO ABIERTO 2
17.30 CONTRAPUNTO
18,00 VA DE NUEVO
18,30 BÁSQUET POR EL 14 (CAPITALINA)
20,00 GIGANTES DEL SUR 1
21,00 EL PODIO 3
21,30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)
22,30 VIVIR SANTIAGO 1
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.00 EL MIRADOR
CINEMAX
CINEMAX
12.26 EL HOMBRE LOBO
02.19 UNA MIRADA A LA OSCURIDAD
04.14 ¡ADIÓS, LENIN!
06.37 BARNEY’S, LA GRAN AVENTURA - LA PELÍCULA
08.07 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE
09.27 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
11.07 ENAMORÁNDOME DE MI EX
13.27¿SOLO AMIGOS?
15.15 PELIGRO EN BANGKOK
17.06 TRASCENDER
19.23 ENAMORÁNDOME DE MI EX
21.44 QUISIERA SER MILLONARIO
TNT
03.38 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.36 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO
07.59 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES
09.27 TRIUNFOS ROBA2
11.07 CUESTIÓN DE TIEMPO
13.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
15.38 JACK Y JILL
17.21 MALÉFICA
18.55 FECHA 15 - SUPERLIGA 2017/2018
21.00 AL FILO DEL MAÑANA
23.06 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
01.09 LUCY
TCM
02.09 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
03.47 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
08.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.44 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.10 CORAZÓN DE CABALLERO
13.34 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
15.31 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
18.02 EL GUERRERO ROJO
19.38 EL CHACAL
22.00 CARNE
23.42 LA MUJER DE MI PADRE
SPACE
00.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
02.07 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
03.34 EXTRAÑOS EN LA NOCHE
06.00 COMBATE
07.42 DAYLIGHT. INFIERNO EN EL TÚNEL
09.47 EL DEMOLEDOR
11.54 EL JUEZ
13.36 60 SEGUNDOS
15.49 FURIA EN DOS RUEDAS
17.21 TITANES DEL PACÍFICO
19.50 ARMA MORTAL
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.51 EL VENGADOR DEL FUTURO
A DÓNDE IR
LA CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
HOY, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ALKALÁ Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD CAPITAL
EL SÁBADO 17, A LAS 21.30, MÚSICOS SANTIAGUEÑOS PRESENTARÁN UN REPERTORIO ROMÁNTICO CON TEMAS DE ROBERTO CARLOS, JUAN GABRIEL, MARCO ANTONIO SOLÍS, FRANCO DE VITA, CHARLES AZNAVOUR Y TONY BRAXTON, ENTRE OTROS.
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA 131 LA BANDA)
MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
FÓRUM
EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA CON JUNIOR EXPRESS.
SUNSTAR
COCO (3D):
(ATP)
A las 16.30
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
ATP
A las 21.50
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D)
APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS
A las 19
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) (2D)
(+ 16 AÑOS)
A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)
PADDINGTON II (2D) (ATP)
A las 17 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
(+ 16 AÑOS)
A las 19.30 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)
(+13 AÑOS)
A las 22 (Subt)
EL PÁJARO LOCO (2D)
(ATP)
A las 18.10hs (Cast)
15:17 TREN A PARÍS (2D)
(+ 13 AÑOS)
A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)
COCO (2D)
(ATP)
A las 17.30
A 47 METROS (2D)
(+ 13 AÑOS)
A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25 (TODOS LOS DÍAS)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)
APTA 16 AÑOS SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)
LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17.30
(TODOS LOS DÍAS)