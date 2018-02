CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Febrero 2018

Hoy 20:13 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? 15.00 TÓMBOLA VESPERTINA

15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINÚA)

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

00.00 HOUSE OF CARDS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.50 EL OCÉANO ÍNDICO

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

17.45 TODAS LAS TARDES

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12,00 EN ARMONÍA 1

12,30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13,30 DE A DOS 3

14,00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15,00 EL CLÁSICO NACIONAL “B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA 2

17,00 ESTUDIO ABIERTO 2

17.30 CONTRAPUNTO

18,00 VA DE NUEVO

18,30 BÁSQUET POR EL 14 (CAPITALINA)

20,00 GIGANTES DEL SUR 1

21,00 EL PODIO 3

21,30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)

22,30 VIVIR SANTIAGO 1

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR

CINEMAX

CINEMAX

12.26 EL HOMBRE LOBO

02.19 UNA MIRADA A LA OSCURIDAD

04.14 ¡ADIÓS, LENIN!

06.37 BARNEY’S, LA GRAN AVENTURA - LA PELÍCULA

08.07 UN CUENTO AMERICANO. FIEVEL VA AL OESTE

09.27 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

11.07 ENAMORÁNDOME DE MI EX

13.27¿SOLO AMIGOS?

15.15 PELIGRO EN BANGKOK

17.06 TRASCENDER

19.23 ENAMORÁNDOME DE MI EX

21.44 QUISIERA SER MILLONARIO

TNT

03.38 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.36 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO

07.59 SINBAD. LA LEYENDA DE LOS SIETE MARES

09.27 TRIUNFOS ROBA2

11.07 CUESTIÓN DE TIEMPO

13.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

15.38 JACK Y JILL

17.21 MALÉFICA

18.55 FECHA 15 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 AL FILO DEL MAÑANA

23.06 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

01.09 LUCY

TCM

02.09 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

03.47 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.44 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.10 CORAZÓN DE CABALLERO

13.34 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

15.31 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

18.02 EL GUERRERO ROJO

19.38 EL CHACAL

22.00 CARNE

23.42 LA MUJER DE MI PADRE

SPACE

00.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

02.07 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

03.34 EXTRAÑOS EN LA NOCHE

06.00 COMBATE

07.42 DAYLIGHT. INFIERNO EN EL TÚNEL

09.47 EL DEMOLEDOR

11.54 EL JUEZ

13.36 60 SEGUNDOS

15.49 FURIA EN DOS RUEDAS

17.21 TITANES DEL PACÍFICO

19.50 ARMA MORTAL

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.51 EL VENGADOR DEL FUTURO

A DÓNDE IR

LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

HOY, A PARTIR DE LAS 18, EN EL CARNAVAL DE LA FAMILIA, ALKALÁ Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD CAPITAL

EL SÁBADO 17, A LAS 21.30, MÚSICOS SANTIAGUEÑOS PRESENTARÁN UN REPERTORIO ROMÁNTICO CON TEMAS DE ROBERTO CARLOS, JUAN GABRIEL, MARCO ANTONIO SOLÍS, FRANCO DE VITA, CHARLES AZNAVOUR Y TONY BRAXTON, ENTRE OTROS.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA 131 LA BANDA)

MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

FÓRUM

EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA CON JUNIOR EXPRESS.

SUNSTAR

COCO (3D):

(ATP)

A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

ATP

A las 21.50

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D)

APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)

PADDINGTON II (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)

(+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

(ATP)

A las 18.10hs (Cast)

15:17 TREN A PARÍS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D)

(ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25 (TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30

(TODOS LOS DÍAS)