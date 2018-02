Michetti denunció que quisieron secuestrar a su padre

Fotos La vicepresidenta dijo que aún no se identificaron a los delincuentes.

12/02/2018 -

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, reveló que la Policía descubrió que un grupo de personas planificaba secuestrar a su padre, que reside en la localidad bonaerense de Laprida.

"Hemos pasado días tensos y, por momentos, de cierta angustia y miedo", dijo la vicepresidenta en declaraciones a radio Laprida, de la ciudad homónima, a 500 kilómetros de la capital argentina, donde viven sus familiares.



Te recomendamos: Video | Mauricio Macri visitó a su padre en el hospital

Michetti relató que fue la propia Policía la que le alertó sobre el plan, trasentre integrantes de una presuntay en las que se hacía referencia a su padre como futura víctima.





"Había dos o tres personas que estaban planificando secuestrar a mi papá. La Brigada Antisecuestro está investigando. Es real, sí hubo esta gente planificando la posibilidad de secuestrar a papá", contó.

La vicepresidenta dijo que aún no se identificaron a los delincuentes y que desconoce por qué habían elegido a su padre como posible víctima.

"Me da la impresión de que esto no tiene que ver con la política o con que yo sea la vicepresidenta de la Nación. Me parece que simplemente tiene que ver con el hecho de haber elegido a mi padre como podrían haber elegido a cualquier otro. Mi papá tiene enfermedad de Alzheimer y es un tema que se conoce y creo que tiene que ver más con eso que con que yo sea funcionaria", señaló.