CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Febrero 2018

13/02/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

15.00 MONOFECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

15.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINÚA)

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.40 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.45 TODAS LAS TARDES





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.00 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN VIAJE 3

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14 (CAPITALINA)

1

16.30 ARTESANOS 1

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL 2

18.00 VA DE NUEVO 1

18.30 LA TOCATA 1

19.30 GIGANTES DEL SUR 2

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA 2

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22,30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS



CINEMAX

08.06 TODO ESTÁ PERDIDO

10.12 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

12.34 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉ-

ROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!

14.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

16.33 GEORGE DE LA SELVA

18.17 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

20.10 MEDIANOCHE EN PARÍS

22.00 EL SECRETO DE ADALINE

TNT

03.56 LUCY

05.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 CAZADORES DE DRAGONES

07.18 CUESTIÓN DE TIEMPO

09.26 MALÉFICA

11.03 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

13.43 AL FILO DEL MAÑANA

15.51 STEP UP 3D

17.51 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.38 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 GRANDES HÉROES

00.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

01.50 AMERICAN PIE 5. UNA FIESTA DE PELOTAS

TCM

07.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.04 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

13.35 EL GUERRERO ROJO

15.11 EL BARCO

18.59 EL PATRIOTA

22.00 FUEGO

23.33 LA DIOSA IMPURA

SPACE

03.39 EN LA MIRA

06.00 EL DEMOLEDOR

08.08 EL JUEZ

09.54 EL IMPLACABLE

11.47 ARMA MORTAL

13.53 ARMA MORTAL 2

15.59 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.51 LA ENTREGA INMEDIATA

19.37 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 ZOMBEAVERS - CASTORES ZOMBIES

23.41 DESTINO FINAL 5

UNIVERSAL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

09.55 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.45 GRIMM

12.40 CHICAGO P.D.

13.35 IT TAKES A KILLER

14.05 EL PROFESOR CHIFLADO

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 EL MARGINAL

22.00 EL MARGINAL

23.00 SE BUSCA





A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) Nº 353)

HOY A LAS 22, EL CINECLUB MÉ-

LIES PROYECTARÁ “LA FORMA

DEL AGUA”.

UTOPÍA

(INDEPENDENCIA Nº 221)

MAÑANA A LAS 22.30, ESPECTÁ-

CULO DE STAND UP CON “SEÑALES

DE HUMOR”.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

DE CIUDAD

CAPITAL

EL SÁBADO 17, A LAS 21.30, MÚ-

SICOS SANTIAGUEÑOS PRESENTARÁN

UN REPERTORIO ROMÁNTICO

CON TEMAS DE ROBERTO

CARLOS Y MARCO ANTONIO

SOLÍS.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR

SANTIAGUEÑO MIGUEL

CARABAJAL PRESENTARÁ

“VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA 131 LA BANDA)

LOS MARTES Y JUEVES, DE 20

A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A

22.30 PARA ADULTOS, NÉSTOR

PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS

“FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

FÓRUM

(PERÚ 510)

EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA

CON JUNIOR EXPRESS.





SUNSTAR

COCO (3D):

(ATP)

A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

ATP

A las 21.50

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (3D)

APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

(ÚLTIMA PARTE)

(2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30

(Subt)

PADDINGTON II (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

(+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO

(2D)

(+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

(ATP)

A las 18.10hs (Cast)

15:17 TREN A PARÍS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D)

(ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D)

(+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

(ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25

(TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

(ÚLTIMA PARTE)

APTA 16 AÑOS

SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS

LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS

DÍAS)

EL PÁJARO LOCO

ATP CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO

ATP

CASTELLANO 2D 20.40, 22.10 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30

(TODOS LOS DÍAS)