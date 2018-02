FÚNEBRES | 13 de Febrero de 2018

13/02/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Elba Haydée Suárez

- Juan Ignacio Acuña

- Carmen Norberto Ibáñez (La Banda)

- María Alejandra Ayunta

- Nélida Cenaida Bravo

- Eudoro Diógenes Figueroa

ANTONIO, RUBÉN REYES (Armush) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Luis Carrera y Rosa Soriano participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Antonio. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios, nuestro Señor.

AYUNTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Miryam Ayunta y flia. Andrea Ayunta y flia. y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

BRAVO, NÉLIDA CENAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Su esposo José, sus hijos Miriam, Claudia, Marcela, Cesar, Graciela, Romina; sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

CARABAJAL, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Su padre Oscar Carabajal y su mamá Sara del Valle Villagra. Sus hermanos Juan, Adriana, Alicia, Maria, Andrea, Ariel, Josefina, Marcos, Johana, Sara y Silvio. Hijos políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Santa María. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

FIGUEROA, EUDORO DIÓGENES (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Su esposa Mirta Díaz, sus hijos Diego, Aldo, Hincha, Gordo, Negra, Edith; hijos pol. Nely, Rocío, Carla, Mari, Cotoco, Luis; sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 9 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

ROMANO. RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su prima Rosa Mercedes Romano, sus sobrinas Lita, Anita, Noemi Salazar y Mariana y Belen Lascano participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

ROMANO, RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. Su amigo de toda la vida, Mario Fioramonti lo despide con el mismo sentimiento de siempre. Descansa en paz amigo.

ROMANO, RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. Quedarás presente en el recuerdo amigo de verdad, ex colega y docente probo. Dejas ejemplos de vida, caballero sin igual, maestro de profunda vocación que callado y sin alardes, con tu sonrisa desparramando esperanzas en tus alumnos de zonas inhóspitas, honraste a la docencia con tu carisma, laboriosidad, tesón y honradez. ¡Adiós Romanito. Descansa en paz. Tu misión está cumplida! Mirtha Soria de Gómez y sus hijos Juan, Sandro y José.

ROMANO. RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. Sus ex compañeras de la Escuela Sarmiento participan con dolor la partida de nuestro querido Coco y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO. RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amigo y vecino; Ernesto Koki Corral y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. El Señor es mi pastor nada faltará, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Sus hermanos Eva Suárez de Abuslaiman y flia., Dr. Juan Carlos Suarez y flia, hno. pol. Ramon Ignacio Corvalán, sus hijos del corazón Carlos Eduardo y Juan Ramón Corvalán con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Beba. Te extrañaremos nos veremos en la morada de nuestro Padre Celestial. Gracias por regalarnos siempre tu entusiasmo y alegría de vivir y por sobre todo tu amor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Sus hermanos Carlos y Eva y sus respectivas familias, su cuñado Ramón, Carlos y Juan y sus respectivas flias. part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cem,. la Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Su primo Carlos Guillermo y señora, participa y acompaña con mucho dolor a toda su familia, en especial a sus sobrinos Juan y Carlucho que siempre estuvieron a su lado con todo el afecto que podían brindarle. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Su tía Lola, sus primos Isabel y flia., Rene y flia., Ricardo y flia., Pablo y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Amalia, Eduardo, Fenny, Ramona y Walter Sayago Moya y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beba.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Marta Liliana Abido y sus hijos Evelyn, Daiana y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Lilia C. de Abido, sus hijas Lilia Inés, Marta Liliana y María Lucrecia; sus nietos Evelyn, Daiana y Emilio participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Eva. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Su cuñado Ramón, sobrinos hijos de corazón Carluchito y Juancito, Flavia y Alejandra, sobrinas nietas adoradas Flor y Ceci, nunca te olvidaremos tia Beba pues tenemos un corazon agradecido por tanto que nos regalaste. Gracias, hasta siempre.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino. Leonor de Silvenses y sus hijos Pelusa, Cuso, Amelia, Mony, Channy y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Y todo el que cree, no morirá jamás. Karina Leal y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Alejandra Silvenses de Corbalán, esposo y flia., Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Comunidad educativa y nivel inicial Colegio Belén, participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de nuestra querida compañera Alejandra Rodríguez de Corbalán y flia., Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Mario Daniel Vicente, su esposa Marta Cecilia Zanni, sus hijas Carolina y Rocío, participan y acompañan en el dolor a sus amigos Juan, Ale y flia., por la partida a la Casal del Padre de la querida tía Beba. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ELBA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció 12/2/18|. Hugo Santucho y Chany Silvenses, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beba, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, HUGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/08|. Con motivo del décimo aniversario de su partida, sus padres Rita Cardozo y Hugo Álvarez, sus hermanos Rodrigo y Daniela Álvarez, invitan a la misa para rogar en su memoria que se realizará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

CÁCERES, OLIVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/16|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado, yo soy yo, tu eres tú, lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo. Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino... Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón". (San Agustín). Sus hijos Raúl Fares, Teresita Fares y Cecilia Corvalán; hija política Stella Gómez, invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Te lloraremos siempre en nuestros corazones. Sus hijos, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la santa misa de hoy a las 20.30 en la parroquia Santo Cristo, Bº Mosconi, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, CARMEN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Su esposa Arminda Barrionuevo, sus hijos Elvia, Mabel, Mercedes, Mario, María Luisa, Luis Ibañez, hijos pol. nietos, bisn. tataranietos y demás famil. part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

IBÁÑEZ, CARMEN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Sus nietos Maria y Reyna Carabajal; nietos políticos: Ramón y Kito; bisnietos: Emanuel, Franco, Mauro, Daniel y Mirco; tataranietos: Jesús, Lizandro, Joaquín y Bauty participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Juan Carlos Olivares; María Teresa Carrasco; Sebastián Simonetti y Gladys Carrasco y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del marido de nuestra prima Betty y acompañan a toda la familia en este momento de dolor a 9 días de su deceso.

----------------------------------------

ABDO, ABEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/02/18|. Bioquímico Genaro Serrano, Lic. Rosita Jiménez, participan con dolor el fallecimiento del colega y amigo Dr. Abel. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ACUÑA, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. Sus sobrinas Gladis, María, Francisco, Noemí, Ricardo, Beatriz y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán a las 15 hs. Ceremonial, exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Celia de Mukdsi, sus hijos Lilian y Elena María, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones al Señor por su descanso eterno y a la familia una pronta resignación.