Zaffaroni alentó otra vez una salida anticipada de Macri

Fotos MIRADA. "Esto no termina bien", resaltó el Dr. Eugenio Zaffaroni, en relación a la gestión actual del Gobierno argentino de cara al 2019.

14/02/2018 -

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alentó otra vez una posible culminación temprana del gobierno de Mauricio Macri, y admitió que ese es su "deseo", a lo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, salió a recriminarle que presentara "una visión antidemocrática" y consideró además que "no debiera seguir formando parte de la CIDH".

"Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema", había dicho Zaffaroni en un programa de televisión: "Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social".

"Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido", agregó el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Su postura

Consultado por el diario Clarín, el titular de la cartera de Justicia de la Nación, Germán Garavano, salió al cruce y consideró que el Dr. Zaffaroni "presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas".

"Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", sostuvo el ministro Garavano y consideró que por ello "Eugenio Zaffaroni no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", concluyó.