El dueño del auto que arrastró un perro declaró ante el fiscal

15/02/2018 -

El conductor del automóvil que fue filmado arrastrando un perro en Las Termas de Río Hondo brindó las "explicaciones" del caso.

En el marco de la información sumaria que inició la Policía tras la viralización del video, el dueño del vehículo, de apellido Ríos, se presentó ante el fiscal Rafael Zanni y manifestó que el animal era su perro, pero que estaba muerto.

Ríos habría indicado que al can lo habrían envenenado y que él lo llevó a enterrarlo en otro lugar. Señaló que no lo cargó en el vehículo para "no ensuciarlo".

El relato del hombre habría sido corroborado por sus vecinos, que lo habrían alertado de la muerte del can.