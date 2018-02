Se hizo pasar por su hija, le puso una trampa al acosador, lo apaleó y lo entregó

Fotos DETENIDO. Tras ser agredido el acusado fue entregado a la policía, pero luego quedó en libertad.

15/02/2018 -

Un hombre golpeó a un sujeto que acosaba por teléfono a su hija de 12 años, lo entregó a la policía y horas más tarde quedó en libertad porque no se había radicado la denuncia formal. El grave hecho ocurrió en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Según indican las noticias el grave hecho comenzó cuando la menor le contó a su madre que recibía extraños mensajes a través de la aplicación WhatsApp, de un hombre que le pedía fotografías y encontrarse a solas. El acosador le decía por mensaje de texto cómo engañar a sus padres. "Les decís que vas a ver a una amiga, yo soy de Palermo capital", le escribía para encontrarse en la calle. El hombre, identificado como Germán, tiene 29 años y según Walter (padre de la víctima) le enviaba fotos sexuales suyas, y le pedía a ella que también le mandara imágenes del mismo tenor. Trampa Cuando Walter fue alertado por su ex pareja -madre de la víctima- de lo sucedido, él decidió tomar el control de la situación. Se hizo pasar por su hija y le tendió una trampa al acusado cuando éste aceptó concurrir al supuesto encuentro sexual que habían pactado. Según contó Walter a los medios nacionales, "le pedí el teléfono. Me cambié la foto de perfil y empecé a seguirle el juego". En esos intercambios, el abusador dijo tener 20 años y reveló su foto, mientras admitía que podía verse ‘algo mayor’. También le preguntó a la niña si era virgen, mientras se ofreció a ser su ‘maestro’ en cuanto al sexo. Tras un ‘arreglo’ Walter se presentó en la esquina de las avenidas Corrientes y Juan B. Justo, donde citó al presunto abusador. "Fui a matarlo. Es un momento que uno no piensa", admitió el padre de la nena. Cuando logró corroborar que se trataba del abusador de su hija, ya que tenía imágenes con su rostro, lo increpó y lo atacó a golpes. "No confié en la Justicia, quería encontrarme personalmente. Hice lo que cualquier padre hubiera hecho", se justificó Walter en declaraciones a la prensa adonde recurrió cuando se enteró que el acusado estaba en libertad. "Así como le pasó a mi nena, le puede pasar a cualquiera", precisó. El imputado se defendió ante la Justicia argumentando que creía que quien le respondía los mensajes era mayor de edad. Pero el padre desmintió esa versión. "Es mentira. Yo cuando le estaba mandando mensajes le decía que tenía 12 años y me mandaba las fotos igual. Me preguntaba si era virgen, me pedía que le mande fotos y videos. El pibe sabía que estaba hablando con una nena", contó. En el hecho tomaron participación efectivos de la Comisaría 27 de la Policía de la Ciudad, que labró actuaciones por "grooming" y por "lesiones", en forma separada. Intervino el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº23 de la Capital Federal, y se dispuso que el hombre acusado de acoso no sea detenido a raíz de que el padre de la menor no había radicado la denuncia formal. El progenitor de la niña fue acusado de "lesiones", pero tampoco se dispuso otra medida que su identificación y notificación de la causa.