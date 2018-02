¿Sabías que en Santiago del Estero se plantó la primera vid del país?

Fotos en Santiago del Estero se plantó la primera vid del país

15/02/2018 -

El historiador Felipe Pigna reveló que “en Santiago del Estero se plantó la primera vid del territorio argentino”.

"Las primeras viñas fueron en Santiago del Estero y Mendoza, traídas por un sacerdote llamado Juan Cedrón que llegó, entre otras cosas, con vid", destacó el historiador en una entrevista con Infobae.

Explicó que el clérigo, alrededor de 1556, dejó la ciudad chilena de La Serena y se instaló en Santiago del Estero y es aquí donde “se plantó la primera vid del territorio argentino".

Pero nada fue fácil, "llevó un tiempo que se instale. Hay dos cuestiones importantes —dice Pigna—, por un lado la iglesia, que necesitó del vino desde sus inicios por la comunión. No había conventos que no tengan su vino, porque el vino es la sangre de cristo. Y la segunda cuestión está en la conquista, que trajo la viña entre sus elementos. Llevó su tiempo porque el primer escenario fue el Caribe, que no es un escenario de la vid."

Te puede interesar: "Festival del Artesano: no estarán los Manseros Santiagueños"

Este viernes, el historiador dará un espectáculo en Buenos Aires junto al dibujante Miguel Rep y al sommelier Aldo Graziani titulado "Coperos".

Se trata de un "banquete histórico", donde los tres recorren la historia de nuestra bebida nacional mientras el público cena y degusta vinos de todas las gamas.