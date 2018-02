El relato desgarrador de la esposa del submarinista que será mamá en semanas

Fotos TRES MESES DE ANGUSTIA. No hay rastros del ARA San Juan, pero ella espera todos los días a su esposo.

Ruth Gómez, esposa del submarinista del ARA San Juan, Mario Toconás, recordó que cuando el buque desapareció (hace tres meses) ella promediaba el cuarto mes de embarazo. Lo único que quería era que lo localizaran para contarle a su marido que iban a ser padres de una nena, y al cumplirse tres meses del último contacto aseguró que nunca imaginó que "tanto tiempo después seguiría sin poder darle la noticia".

Gómez contó que la última vez que se comunicó con su esposo, ella tenía programada la ecografía para saber el sexo del segundo hijo de la pareja: "Le dije que iba a subir el resultado al grupo que tenemos con la familia, y me pidió que lo esperara porque quería saberlo primero cuando volviera así lo anunciábamos juntos".

Los últimos contactos entre ambos fueron por WhatsApp hasta donde la señal lo permitió, y luego hubo algunos más por mensaje de texto cuando el buque partía desde Ushuaia a Mar del Plata.

No tenían pensado nombres, dijo, pero Ryan, el hijo del matrimonio, empezó a proponer algunos durante los primeros días de búsqueda del submarino, y de a poco empezó a ganar fuerza la idea de llamar María Luz a la futura integrante de la familia.

"Él le puso María, y yo, Luz. Eligió María porque le gustaba, y porque es parecido al nombre de su papá", explicó.

Al cumplirse tres meses de la última comunicación del submarino, Gómez aseguró que tiene presentes como si hubieran sido ayer los primeros días de la búsqueda, cuando su rutina entre el colegio de Ryan y el fin de un curso de instrumentadora que estaba haciendo tuvo que incorporar cada vez más horas en la Base Naval a la espera de novedades.

"Fueron días durísimos, la pasé muy mal, con toda esa información que un día decían que era buena y al otro día que era mala. Me apoyé en mis hijos, en seguir, en no estar mal, en el inmenso amor por mi marido. Pero fue muy difícil’, recordó.

El jueves 23 de noviembre, cuando la Armada les comunicó que se había reportado una explosión, Gómez se descompensó y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Privado de Comunidad: "Me había bajado la presión o se me subió, ya ni me acuerdo, y me tuvieron que llevar, sobre todo por el tema del embarazo".

A medida que las semanas pasaron y la angustió creció, ella fue pensando estrategias para hablar con su hijo y para enfrentar la situación: "yo quería que él terminara las clases. Y para las fiestas le dije que no sabíamos qué iba a pasar, pero que teníamos que estar preparados para todo, porque el tiempo iba pasando".