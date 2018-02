Un pastor destrozó esculturas en Sacháyoj por considerar que son "demoníacas y traen miseria"

Fotos El pastor justificó su proceder porque -dijo- quiere "consagrar la ciudad a Jesucristo".

Los 7000 habitantes de Sacháyoj no salen de su asombro por la actitud asumida por el pastor "Apóstol Matías Mohe" quien, junto con un grupo de personas, derribó esculturas ubicadas en el ingreso a esta localidad distante 330 kilómetros de Santiago.

Las imágenes derribadas, a las que "Apóstol Matías Mohe" consideraba como "demoníacas" y que "trajeron miseria" a este pueblo, tienen una alegoría con el significado, en quichua, de Sacháyoj, el "Dios del monte" o "El señor del bosque".

El hecho que conmocionó a los pobladores de Sacháyoj (departamento Alberdi), se produjo ayer. El pastor subió un video a su muro de Facebook y a poco de conocerse el episodio estalló la polémica. En el audiovisual se observa a Mohe junto a un grupo de "hermanos" quienes tiran abajo las imágenes que "por años trajeron miseria a la ciudad y a las familias", para poder así "consagrar la ciudad a Jesucristo".

Y la polémica se instaló inmediatamente en esta comunidad que está ubicada en plena región del Chaco austral. Hay quienes reprobaron lo realizado por el "Apóstol Matías Mohe" y hubo otros que consideraron oportuno sacar esos elementos significativos del "Dios del monte", pero la gran pregunta fue quién autorizó que se las derribe.

Lo expresado por el comisionado municipal

En un principio se apuntó a que el comisionado municipal de Sacháyoj, Gustavo Agüero, le habría autorizado al pastor sacar las estatuas.

En realidad, según lo expresado por el propio Agüero a EL LIBERAL, él había autorizado a un empleado municipal que proceda a sacar las efigies del ingreso principal a esta ciudad a la que se llega por la Ruta Provincial 6 porque la zona va a ser renovada.

Agüero, en forma tajante, destacó que no conoce a quien se identifica como el Apóstol Matías Mohe y que no tiene trato alguno con él. Pero destacó que le había "dicho a un empleado del municipio, que es evangélico, que saque las imágenes porque nosotros teníamos pensado hacer una entrada nueva. Esas estatuas, que están desde hace doce años, no servían ni para restaurarlas".

Y añadió: "Empezamos a limpiar, a sacar el yuyo y la gente empezó a criticar por considerar el significado que tenían las mismas. Cuando estoy en Santiago, me entero lo que había sucedido a través del video que ya se había viralizado".

Agüero enfatizó: "El chango (por el empleado) no se animó a ir solo y lo ha llevado a los "hermanos" de la iglesia y al pastor, a quien no lo conozco y con quien nunca he conversado personalmente con él. Al que yo he autorizado que saque las estatuas ha sido al empleado municipal. Al pastor no le he dado ninguna autorización".

Tratando de desdramatizar la polémica que se generó y el estado público que alcanzó, Agüero dijo que "por un lado, aunque sea de mala manera, vamos a ser famosos por un día, pero me entristece de que por este tipo de noticias nos han llamado de todas partes".

Agüero, quien se impuso en las últimas elecciones a su contrincante por más de trescientos votos de diferencia, adelantó que "la semana pasada ya hemos comenzado a hacer la nueva entrada a Sacháyoj".

El comisionado aseguró a EL LIBERAL que "muchas personas del pueblo, católicos y evangélicos, me agradecieron por haber sacado esas imágenes. Los vecinos nos decían que quedaban mal y nos pedían algo más vistoso".