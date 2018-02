Para Triaca, "Hugo Moyano no tiene solidaridad de los gremios porque pelea por un interés personal"

Fotos CRÍTICA. "La convocatoria de Moyano es una marcha que no expresa otra cosa que los intereses particulares de un dirigente", apuntó Triaca.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca minimizó el impacto que podría tener la marcha del próximo miércoles 21 que liderará Hugo Moyano, y apuntó a sembrar dudas sobre los verdaderos motivos de la manifestación.

"Es una marcha que no expresa otra cosa que los intereses particulares de un dirigente. Cuando uno tira de la cuerda ve que esos intereses particulares tienen más que ver hasta con alguna empresa, que con el sector o con la economía en su conjunto. No entendemos la marcha", aseguró el funcionario en una entrevista con el diario Clarín.

Agregó que "cada vez hay menos gremios representativos alrededor de él. Los que están tienen más un tinte ideológico y político que gremial" y consideró además que "mucha gente muy vinculada al kirchnerismo ha anunciado su apoyo a Moyano".

Por último, el ministro de Trabajo pidió Hugo Moyano "mostrarse como dirigente y expresar su voluntad de desarrollo del país. Cuando antepone sus cuestiones personales a esa voluntad de dirigente que debe tener, me parece que no milita como dirigente. No tiene solidaridad de los gremios porque pelea por un interés personal. Más allá de eso, tiene una organización con capacidad operativa y de control de calle por el tipo de actividad que tiene y por la logística. Pero hay que ser conscientes de que hay una Argentina que necesita cambiar", remarcó.