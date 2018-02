Salvatierra, fastidiado por las chances perdidas

19/02/2018 -

Emanuel Salvatierra ingresó en el segundo tiempo, en el empate en cero entre Central Córdoba y Unión de Sunchales y tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero la mala fortuna lo privó del grito, por lo que mostró su desazón.

"En lo personal me siento triste porque tuve las posibilidades de convertir y las desaproveché. Pero el punto sirve porque seguimos punteros. Tenemos material para afrontar lo que se viene", expresó el delantero.

"En la primera (un mano a mano) no llego a controlar bien. La pelota me quedó atrás y rematé incómodo. Fue una linda jugada con la que pudimos abrir la defensa, pero no la terminé bien. En la otra (se encontró con un rebote en el área chica), no sé dónde me pegó la pelota, rebotó muy fuerte y no pude hacer nada. La encontré y no tuve tiempo de hacer nada", explicó sobre cada una de las situaciones. "La ansiedad y los nervios me jugaron en contra", añadió.

"Todo está parejo, pero nosotros tenemos un equipo para seguir peleando arriba. Las cuatro fechas que quedan van a ser definitorias", cerró.