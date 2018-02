El Torneo Apertura enciende la ilusión

Fotos PROTAGONISTAS. Sportivo Colón y Nicolás Avellaneda fueron los finalistas de Mayores del último torneo.

19/02/2018 -

Esta noche se cumplirá la primera jornada del Torneo Apertura 2018, que promete más acción con el objetivo de apuntar el crecimiento de los jugadores.

La Asociación Capitalina, ahora presidida por Carlos Basualdo, acordó con los clubes tener un total de seis fechas al mes, con dos semanas en las que se jugarán dos jornadas.

El nuevo presidente explicó que los clubes tienen problemas económicos pero persiguen el objetivo de tener "un torneo más largo para fomentar el desarrollo de nuevos valores, más partidos es más competencia y crecimiento".

En los entretiempos de los encuentros de Mayores, se jugará el torneo 3x3 que estará reservado para la categoría U21.

Asimismo, la Capitalina invitó a los clubes a conformar los planteles de la categoría para mayores de 40 años para participar de un torneo que reunirá a las viejas glorias del básquet santiagueño.

Programación

Esta noche se cumplirá la siguiente programación: Olímpico vs. Juventud, en Infantiles (S. Barraza y Herrera) y Juveniles (A. D’Anna y S. Barraza); Tiro Federal vs. Independiente, en Infantiles (N. Díaz y Alcorta) y Juveniles (Montoya y N. Díaz); Quimsa vs. Jorge Newbery, en Infantiles (Mukdsi y Leguizamón) y Juveniles (Mukdsi y Vázquez); Belgrano B vs. Olímpico, en Infantiles (Sánchez y Aliaga).

Por su parte, mañana jugarán: Lawn Tennis vs. Sportivo Colón, en Infantiles (A. D’Anna y A. Barraza) y Juveniles (Abdala y López); Normal Banda vs. Fernández, en Infantiles (Nocco y Alcorta).

Últimos campeones

Los campeones del Torneo Clausura 2017 fueron los siguientes: Independiente BBC (Infantiles), Olímpico (Cadetes), Quimsa (Juveniles) y Nicolás Avellaneda (Mayores).