El Consejo de Educación cita a personal docente a notificarse de trámites

Fotos CONVOCATORIA. Deberán presentarse de lunes a viernes 8 a 12.30.

20/02/2018 -

La oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes de 8 a 12.30. Deben presentarse en la sede del organismo, de Av. Belgrano (Sud) Nº 1.940.

Ellos son: As. Nº 54727/17, Rubio Ariel; As. Nº50196/17, Dir. Esc. Nº786; As. Nº39817/17, Dir. Esc. Nº98; As. Nº9010/17, Dir. Esc. Nº 27; As. Nº 57021/17, Cuellar María; As. Nº30185/17, Dir. Esc. Nº1244; As. Nº 31715/17, Sández María; As. Nº52833/17, Dir. Esc. Nº62; As. Nº56290/17, Dir. Esc. Nº 22; As. Nº 771/17, Leguizamón Zulma C.; As. Nº54448/17, Fernández Eugenia; As. Nº4479/17, Chávez Norma E.; As. Nº13697/17, Coronel Alicia B.; As. Nº32164/17, Carambia Luciana; As. Nº 44615/17, Dir. Esc. Nº 818; As. Nº66527/16, González Graciela; As. Nº2867/15, López Gladys; As. Nº33317/13, Villarreal Manuela; As. Nº374/17, López Gladys N.; As. Nº20843/17, Kippes Nuria; As. Nº39213/16, Castaño Fátima; As. Nº2487/17, Villalba Rosalía; As. Nº45761/17, Ávila Carla S.; As. Nº50417/15, Beltrán Rafaela; As. Nº 45049/16, Nuño Dina; As. Nº15424/17, Quiroga Silvia; As. Nº31541/17, Acuña María; As. Nº65424/16, Ovejero Ángela; As. Nº25542/17, Jepsen Yanina; As. Nº57116/17, Medina Cinthia; As. Nº 57923/17, Herrera Carla; As. Nº40096/17, Dir. Esc. Nº 104; As. Nº25205/17, Campos Viviana; As. Nº63706/16, Escobar Caballero Paola; As. Nº 29350/17, Salto Claudia; As. Nº54949/17, Dir. Esc. Nº 1019; As. Nº65947/16, Rojas Sandra S.; As. Nº58329/17, Estévez Joaquín; As. Nº40386/17, Dir. Esc. Nº 525; As. Nº63492/17, Corredera Marta E.; As. Nº60068/17, Dir. Esc. Nº 1203; As. Nº20525/16, Dir. Esc. Nº 252.